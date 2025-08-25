Djokovic nhọc nhằn đánh bại tay vợt gốc Việt tại US Open

Dù giành vé đi tiếp, màn trình diễn của Djokovic cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về thể lực và phong độ sau hơn 6 tuần vắng bóng trên sân đấu. Trận đấu đầu tiên của tay vợt người Serbia kể từ thất bại trước Jannik Sinner tại bán kết Wimbledon đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Set đầu tiên chứng kiến một Djokovic áp đảo hoàn toàn, chỉ mất 24 phút để giành chiến thắng 6-1, ghi hai cú ace và mắc vỏn vẹn 4 lỗi đánh hỏng. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều ở set thứ hai.

Djokovic gặp khó khăn về thể chất sau khi không thi đấu 6 tuần (Ảnh: Getty).

Djokovic thừa nhận đã gặp khó khăn về bước chân và sự cân bằng, anh phải vật lộn về mặt thể chất trong điều kiện thuận lợi và mắc tới 20 lỗi đánh hỏng chỉ trong set này. Tay vợt người Serbia cũng thường xuyên nhìn về phía đội ngũ của mình để xin lời khuyên kỹ thuật và thậm chí còn bị ngã một cách vụng về do bước chân không tốt.

“Đây là một trận đấu kỳ lạ. Set đầu tiên chỉ kéo dài 20 phút, rồi set thứ hai kéo dài 1 tiếng 20 phút, nên chúng tôi đã chơi những set hoàn toàn trái ngược nhau. Điều quan trọng đối với tôi là giữ vững phong độ trong set thứ hai và giành chiến thắng trong loạt tie-break. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Tôi luôn có thể làm tốt hơn, nhưng đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu chiến dịch năm nay”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu.

Dù vậy, khả năng lật ngược thế trận của Tien từ giữa set thứ hai để giành lợi thế dẫn trước hai set đã đặt nền tảng cho chiến thắng chung cuộc của Djokovic. Tay vợt trẻ người Mỹ, xếp hạng 50 trên bảng xếp hạng ATP, đã có cơ hội lớn để gây bất ngờ khi có set-point trong game thứ 10 của Djokovic. Nếu chuyển hóa thành công, con đường đến chiến thắng của tay vợt người Serbia với thể trạng yếu kém sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

“Tôi đã khởi đầu rất tốt, nhưng sau một vài game đấu dài ở set thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Tôi thực sự ngạc nhiên khi cảm thấy thể lực tệ đến thế trong set thứ hai. May mắn là tôi có hai ngày nghỉ. Điều này cũng hơi đáng lo ngại. Tôi không bị chấn thương hay gì cả. Tôi cố gắng duy trì những pha bóng bền và hồi phục sau khi ghi điểm", Djokovic nói.

Những vấn đề về thể chất của Djokovic không chỉ dừng lại ở đó. Anh đã phải gọi chuyên gia vật lý trị liệu của ATP, Clay Sniteman, đến sân sau set thứ hai để dán lại băng cho ngón chân cái bị chảy máu ở bàn chân phải. Trước đó trong trận đấu, anh ấy dường như gặp vấn đề về hông và cũng kéo vợt ra sau đầu nhiều lần, có lẽ là để hít thêm oxy.

Learner Tien bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để chiến thắng Djokovic (Ảnh: Getty).

Mặc dù vậy, 25 lỗi đánh hỏng của Tien trong hai set đầu tiên - bao gồm năm lỗi giao bóng kép - đã cản trở cơ hội của á quân Next Gen ATP Finals năm ngoái trong lần đầu tiên anh đối đầu trực tiếp với Djokovic, nhà vô địch Nitto ATP Finals 7 lần. Tay vợt Mỹ gốc Việt từng gây bất ngờ cho Daniil Medvedev trong năm set ở vòng một Australian Open vào đầu mùa giải, nhưng lại gặp khó khăn trong trận đấu đêm đầu tiên tại sân vận động Arthur Ashe có sức chứa 23.000 chỗ ngồi khi đối đầu với nhà vô địch Grand Slam 24 lần.

Djokovic đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng tại US Open 2023, anh sẽ có hai ngày nghỉ ngơi trước khi đối đầu với tay vợt người Mỹ là Zachary Svajda ở vòng hai.