Hãi hùng chứng kiến cầu thủ ở giải Pháp đổ gục xuống sân giống như Eriksen

Dân trí Một kịch bản hãi hùng như vụ Christian Eriksen vừa diễn ra ở giải VĐQG Pháp (Ligue 1) khi cầu thủ Samuel Kalu của Bordeaux đã bị đột quỵ ngay trên sân.

Chưa đầy 5 phút sau khi trận đấu giữa Marseille và Bordeaux ở vòng 2 Ligue 1 diễn ra, khi Dimitri Payet chuẩn bị thực hiện pha đá phạt, cầu thủ Samuel Kalu của Bordeaux đã bất ngờ đổ gục xuống sân.

Samuel Kalu bất ngờ đổ gục xuống sân.

Cảnh tượng này khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của tiền vệ Christian Eriksen trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan ở vòng bảng Euro 2020 vừa qua.

Ngay lập tức, đội trưởng của Bordeaux, Laurent Koscielny đã chạy tới đưa tay vào miệng của người đồng đội Samuel Kalu để tránh nguy cơ nuốt lưỡi. Trong khi đó, thủ thành Benoit Costil đã ra dấu hiệu kêu gọi các nhân viên y tế sớm vào sân.

Sau đó, cầu thủ của hai đội đã cùng nhau lập thành hàng rào bảo vệ khu vực này. Hành động đẹp này khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh các cầu thủ Đan Mạch che chắn cho Christian Eriksen ở Euro 2020.

Laurent Koscielny đã phải đưa tay vào miệng đồng đội để tránh nuốt lưỡi.

Rất may là tình trạng của Samuel Kalu không nghiêm trọng bằng Christian Eriksen. Sau khoảng thời gian sơ cứu, tiền đạo của Bordeaux đã hồi tỉnh trở lại và có thể tự di chuyển ra ngoài sân.

Thậm chí, sau đó, Samuel Kalu còn trở lại sân thi đấu. Thế nhưng, HLV Vladimir Petkovic đã không dám mạo hiểm với tính mạng của cầu thủ này. Ngay sau đó, ông đã rút Samuel Kalu rời sân để đảm bảo sức khỏe.

Cầu thủ hai đội lập hàng rào chắn.

Trên khán đài sân Velodrome, những CĐV Marseille đã có hành động cực đẹp khi hô vang tên của Samuel Kalu.

Điều đáng nói, theo tiết lộ của tờ Goal, Samuel Kalu cũng từng gục ngã trong một buổi tập của đội tuyển Nigeria để chuẩn bị cho CAN 2019 diễn ra tại Ai Cập.

Trở lại với trận đấu, sau thời khắc Samuel Kalu rời sân, Marseille đã liên tục có được 2 bàn thắng do công của Under và Payet. Thế nhưng, sang hiệp 2, Bordeaux đã xuất sắc có được hai bàn gỡ hòa do công của Pembele và Oudin. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

Sau đó, Samuel Kalu có thể hồi tỉnh và ra sân.

Với kết quả này, Marseille đang có 4 điểm sau 2 trận và xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Bordeaux mới có điểm số đầu tiên ở mùa này.

H.Long