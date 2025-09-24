Hai đội Hà Nội và Nam Định vào chung kết giải bóng đá U17 quốc gia 2025

U17 Hà Nội nhập cuộc rất tự tin sau tiếng còi khai cuộc. Phút 17, từ đường chuyền của Nguyễn Lực, thủ môn Hoàng Phúc bên phía U17 SHB Đà Nẵng bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho Mạnh Quân nhanh chân khống chế và dứt điểm ghi bàn, đưa U17 Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

U17 Hà Nội (áo vàng) giành quyền vào chung kết giải U17 quốc gia 2025 (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, U17 SHB Đà Nẵng có một số điều chỉnh, giúp họ chơi tốt hơn. Phút 48, Văn Ẩn đá phạt ngay vạch 16m50, thủ môn Bá Huấn của U17 Hà Nội đẩy bóng bật xà dội ra, để cho Tin Tin lao vào đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U17 SHB Đà Nẵng.

Đang chơi tốt, U17 SHB Đà Nẵng lại mắc sai lầm. Phút 72, Anh Quân của U17 SHB Đà Nẵng để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, vô tình giúp U17 Hà Nội được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, Mạnh Quân đã không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho nhà ĐKVĐ.

Chiến thắng này đưa U17 Hà Nội vào chơi trận chung kết giải bóng đá U17 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025. Đối thủ của U17 Hà Nội trong trận chung kết vào ngày 26/9 tới đây, sẽ là U17 Nam Định.

Ở trận bán kết còn lại, diễn ra trong buổi chiều nay, U17 Nam Định thắng U17 Thể Công Viettel 4-3 trong loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa nhau 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức.