Đội bóng đầu tiên vào tứ kết giải bóng đá U17 quốc gia 2025

Tại bảng C, PVF-CAND chơi lấn lướt hoàn toàn trước U17 TPHCM. Phút 28, Văn Dương thực hiện thành công quả phạt đền, sau tình huống chính tiền đạo này bị phạm lỗi trong vòng cấm, mở tỷ số cho U17 PVF-CAND.

U17 PVF-CAND giành quyền vào tứ kết giải U17 quốc gia (Ảnh: VFF).

Phút 40, Tuấn Anh chuyền về nhẹ để Văn Dương tận dụng sai lầm của hậu vệ U17 TPHCM. Văn Dương tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Hai phút sau, từ đường căng ngang của đồng đội, Phi Khang nhận bóng. Anh dẫn bóng thêm vài nhịp vào trong vòng cấm, rồi tung cú sút, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho PVF-CAND.

Sang hiệp hai, PVF-CAND tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 65, Gia Bảo dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 4-0. Hai phút sau, Anh Tú ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho PVF-CAND.

Mãi đến phút 79, U17 TPHCM mới có bàn thắng danh dự. Trong tình huống này, Gia Huy dứt điểm cận thành, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 cho U17 TPHCM.

Sau hai lượt trận, U17 PVF-CAND là đội duy nhất toàn thắng. Họ chắc chắn giành quyền lọt vào tứ kết.

Ở các cặp đấu khác, diễn ra trong buổi chiều 16/9, tại giải bóng đá U17 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025, U17 Hà Nội hòa SLNA 0-0, HAGL thua U17 Becamex TPHCM 0-1 tại bảng B. Còn ở bảng C, U17 Thể Công Viettel thắng An Giang 3-1.