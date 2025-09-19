Xác định xong 4 cặp đấu tứ kết giải bóng đá U17 quốc gia 2025

Trận đấu giữa U17 Công an Hà Nội (CAHN) và U17 SHB Đà Nẵng diễn ra khá gay cấn. Phút 49, đội bóng trẻ đến từ đôi bờ sông Hàn đã khai thông được thế bế tắc.

Xuân Phúc lao vào đệm bóng cận thành trong tình huống lộn xộn ở khu vực cầu môn của U17 CAHN, ghi bàn thắng cho U17 SHB Đà Nẵng.

U17 TPHCM (áo trắng) giành quyền vào tứ kết (Ảnh: VFF).

Phút 69, Minh Đạt đi bóng dũng mãnh ở giữa sân trước khi chuyền sang cánh trái, để Long Nhật tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 1-1 cho U17 CAHN.

Sau đó, nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra. Phút bù giờ thứ 5 của hiệp hai, Anh Lực lao lên từ giữa sân, anh tung cú sút chính xác, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho U17 SHB Đà Nẵng.

Chiến thắng này đưa U17 SHB Đà Nẵng vào tứ kết. Ở cặp đấu khác thuộc bảng A thuộc vòng chung kết (VCK) giải bóng đá U17 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025, U17 TPHCM hòa Nam Định 0-0.

Với kết quả này, U17 TPHCM có 5 điểm, đứng nhì bảng, giành quyền vào tứ kết. U17 Nam Định có 4 điểm, đội bóng thành Nam cũng có vé vào tứ kết, với tư cách một trong hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Ở vòng tứ kết diễn ra ngày 22/9 tới đây, SHB Đà Nẵng sẽ gặp An Giang, SLNA gặp Nam Định, U17 PVF-CAND chạm trán U17 Hà Nội. Còn U17 TPHCM đối đầu với U17 Thể Công Viettel.