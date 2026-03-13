HAGL hòa kịch tính SHB Đà Nẵng, CLB Nam Định thắng sát nút CLB Thanh Hóa

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và SHB Đà Nẵng tối nay (13/3), trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) sớm sôi động với bàn thắng mở tỷ số của đội chủ nhà. Phút 11, Đình Duy dứt điểm trong khu vực cấm địa của HAGL, ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng dẫn trước 1-0.

HAGL hòa kịch tính với SHB Đà Nẵng (Ảnh: CLB HAGL).

Sau bàn thua, HAGL gây sức ép mạnh. Đến phút 60, đội bóng phố núi tìm thấy bàn gỡ hòa. Trong pha bóng này, trung vệ Jairo Rodrigues tung cú sút phạt hiểm hóc, ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 cho HAGL.

Đến phút 69, cầu thủ mới 18 tuổi Trần Gia Bảo đá bồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng phố núi, sau pha bắt bóng không dính của thủ môn Văn Toản bên phía SHB Đà Nẵng.

Đến phút 73, trung vệ Jairo Rodrigues từ chỗ người hùng trở thành tội đồ. Ngoại binh của HAGL đá phản lưới nhà, giúp SHB Đà Nẵng san bằng tỷ số 2-2.

Tuy nhiên, phút 85, Jairo Rodrigues từ tội đồ trở lại với vai người hùng. Trong pha lên tham gia tấn công, trung vệ này sút bóng rất căng làm tung lưới đội chủ nhà, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách.

CLB Nam Định của Xuân Son (áo trắng) đánh bại đội Thanh Hóa (Ảnh: Lâm Anh).

Những tưởng HAGL sẽ kết thúc trận đấu với thắng lợi, thì đến phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai, họ lại đánh rơi chiến thắng. Từ khoảng cách 35m, Vũ Văn Sơn bất ngờ tung cú sút đẹp mắt, ghi bàn san bằng tỷ số 3-3 cho SHB Đà Nẵng.

Hòa trận này, SHB Đà Nẵng có 12 điểm, còn HAGL có 15 điểm, xếp thứ 11, cao hơn SHB Đà Nẵng 2 bậc.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay ở vòng 16 LPBank V-League 2025-2026, ĐKVĐ Nam Định thắng Thanh Hóa 1-0 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội Nam Định là Ababa ở phút 78.

Thua trận này, Thanh Hóa đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Họ nhiều hơn SHB Đà Nẵng một điểm và đứng cao hơn đội bóng sông Hàn một bậc. Xếp cuối bảng là PVF-CAND với 11 điểm.