HAGL đánh rơi chiến thắng trước SLNA, CLB Hà Tĩnh hòa CLB PVF-CAND

Kết quả vòng 6 V-League 2025-2026 (Ảnh: VPF).

HAGL cuối cùng cũng đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026. Dù vậy, đội bóng phố núi vẫn chưa thể giành được chiến thắng.

HAGL (áo vàng) đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026 (Ảnh: Minh Trần).

HAGL khởi đầu rất tốt trong trận đấu diễn ra ở sân Pleiku (Gia Lai) chiều nay. Bóng mới lăn 7 phút, đội bóng phố núi đã có bàn thắng mở tỷ số. Trong pha bóng này, đón quả tạt từ cánh trái của đồng đội, Minh Tâm lao lên đệm bóng chính xác, ghi bàn giúp HAGL dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng này, thế trận trên sân diễn ra theo diễn biến có lợi cho HAGL. Dù vậy, đội bóng của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành bị thủng lưới đầy bất ngờ ở giữa hiệp hai.

Phút 69, trung vệ Đinh Quang Kiệt của HAGL phá bóng không tốt, bóng từ chân cầu thủ này dựng thẳng lên trời rồi rơi trở lại vào khu vực 16m50 của HAGL.

Nhưng họ vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên (Ảnh: Minh Trần).

Olaha bên phía SLNA chớp thời cơ rất nhanh, anh đón bóng và sút bóng sấm sét từ khoảng chục mét, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho SLNA.

Không chấp nhận kết quả hòa, HAGL cố gắng tấn công ở những phút sau đó. Đến phút bù giờ thứ 5, HAGL có cơ hội cực tốt để ghi bàn thắng quyết định. Trung vệ Văn Khánh của SLNA kéo ngã Trần Gia Bảo bên phía HAGL trong vùng cấm địa, trọng tài Xuân Hùng sau khi tham khảo công nghệ VAR, cho HAGL được hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, từ chấm 11m, trung vệ Jairo của HAGL lại sút bóng lên trời, bỏ qua cơ hội giúp HAGL giành chiến thắng. Hòa 1-1 với SLNA, HAGL có 3 điểm, tiếp tục xếp áp chót bảng xếp hạng. Họ bằng điểm với đội cuối bảng Thanh Hóa, nhưng HAGL hơn đối phương chỉ số phụ.

Ở cặp đấu còn lại diễn ra trong buổi tối nay ở vòng 6 LPBank V-League 2025-2026, CLB Hà Tĩnh hòa CLB PVF-CAND 1-1. Hà Tĩnh mở tỷ số ở phút 33, do công của Charles Atshimene. Đến phút 71, Amarildo De Souza sút phạt đền thành công, gỡ hòa 1-1 cho CLB PVF-CAND.