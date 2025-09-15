Haaland vượt mặt Rooney, ghi dấu ấn lịch sử ở derby thành Manchester

Tiền đạo Erling Haaland thể hiện phong độ ấn tượng với cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-0 ở trận derby thành Manchester diễn ra trên sân Etihad và vượt qua hai huyền thoại của Ngoại hạng Anh ở hai hạng mục khác nhau.

Đây là bàn thắng thứ 10 và 11 của Haaland trong trận derby Manchester, giúp anh vượt qua kỷ lục 9 bàn thắng của huyền thoại Wayne Rooney. Điều ấn tượng hơn là Haaland chỉ mới chơi trận derby Manchester lần thứ 6 để ghi 11 bàn, trong khi Wayne Rooney cần tới 21 trận để có được 9 bàn thắng.

Haaland đã có cú dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Altay Bayindir của Man Utd ở phút 53 của trận đấu (Ảnh: Reuters).

Hiện tại, chân sút người Na Uy hướng tới mục tiêu phá kỷ lục ghi 13 bàn thắng ở các trận derby Manchester của Ryan Giggs.

Cú đúp bàn thắng của Haaland cũng giúp anh có được 90 bàn thắng tại Premier League, vượt qua thành tích 88 bàn của huyền thoại Chelsea, Didier Drogba, nhưng Haaland thi đấu ít hơn tới 153 trận.

Đồng thời, Haaland cũng đạt cột mốc 50 bàn thắng trên sân nhà tại Premier League chỉ trong 50 trận, thành tích mà trước đó chỉ có Alan Shearer làm tốt hơn khi cần 47 trận.

Tính trên mọi đấu trường, đây là một trong những khởi đầu mùa giải tốt nhất của Haaland cho CLB và đội tuyển quốc gia, với 13 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo trong tổng cộng 8 trận đấu.

Trước trận derby Manchester, Haaland gây chấn động khi ghi tới 5 bàn trong chiến thắng 11-1 của đội tuyển Na Uy trước Moldova tại vòng loại World Cup.

Tại Premier League, anh cũng kịp ghi 3 bàn trong 3 trận, bao gồm cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Wolves và 1 bàn ở thất bại 1-2 trước Brighton. Dù Man City từng để thua Brighton và Tottenham, phong độ chói sáng của Haaland cho thấy anh đang ở một đẳng cấp vượt trội.

Đáng chú ý, với sự xuất sắc của Haaland giúp đội tuyển Na Uy đang ở vị trí đầu bảng và sáng cửa giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, với 6 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Italy tại bảng I sau 5 vòng đấu (Italy vẫn thi đấu kém hơn một trận).