Haaland tỏa sáng trước Brentford, lập cột mốc chưa từng có

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn như lúc này", tiền đạo Erling Haaland chia sẻ với kênh Sky Sports sau khi góp công lớn giúp Man City đánh bại Brentford để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League sau 7 vòng đấu.

Phút thứ 9 trận đấu trên sân Brentford Community, Josko Gvardiol chuyền dài để Erling Haaland thoát xuống. Tiền đạo người Na Uy thể hiện khả năng càn lướt, "tả xung hữu đột" trong vòng vây của hai hậu vệ đội chủ nhà, trước khi tung ra cú sút quyết đoán đánh bại thủ thành Caoimhin Kelleher.

Erling Haaland ăn mừng sau bàn thắng duy nhất giúp Man City đánh bại Brentford (Ảnh: Getty).

Theo Opta, Erling Haaland đã ghi bàn ở 96% các sân vận động anh từng thi đấu tại Premier League (22 trong số 23), tỷ lệ cao nhất lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Đây đã là bàn thắng thứ 9 của cầu thủ người Na Uy chỉ sau 7 trận đấu tại Premier League mùa này. Anh đã ghi được 12 bàn trên mọi đấu trường cho The Citizens trong mùa giải này và là bàn thắng thứ 18 tính cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Hiện tại chỉ có Harry Kane ghi được nhiều bàn thắng hơn Erling Haaland đúng 1 bàn (19 bàn). Tuy nhiên, Haaland chỉ chơi 10 trận, trong khi Kane đã thi đấu đến 12 trận. Thống kê cho thấy chân sút của Man City đã ghi bàn nhiều hơn cả Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Robert Lewandowski và Mohamed Salah cộng lại.

Đáng chú ý, tiền đạo 25 tuổi tiết lộ lý do anh "ghi bàn như máy" ở mùa giải này là nhờ động lực từ việc lần đầu tiên được làm bố vào năm ngoái. Haaland và bạn gái Isabel Haugseng Johansen vừa đón cậu con trai chào đời vào tháng 12/2024.

"Để có phong độ tốt nhất, tôi nghĩ trước hết là về sự chuẩn bị, sẵn sàng cho các trận đấu và tôi đã nói rất nhiều lần về điều này. Tuy nhiên bạn có thể sẵn sàng về mặt thể chất nhưng bạn cũng cần phải sẵn sàng về mặt tinh thần.

Thành thật mà nói, với việc có một đứa con, tôi nghĩ điều đó khiến tôi trở nên tốt hơn vì tôi thực sự không quan tâm điều gì nữa cả ngoài con của mình.

Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ đến điều này điều kia và có thể lo lắng một chút về mọi thứ. Nhưng bây giờ khi về nhà, tôi thư giãn hơn nên tôi nghĩ mình cần phải khen ngợi con trai mình", Erling Haaland bày tỏ.

HLV Pep Guardiola cũng rất ấn tượng với màn trình diễn của Erling Haaland ở mùa giải này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi trong mùa giải này. Chúng tôi cần nhiều bàn thắng hơn từ những cầu thủ khác nhưng Haaland luôn đóng vai trò chính ở khâu ghi bàn.

Tôi vẫn muốn các cầu thủ chạy cánh phải ghi nhiều bàn thắng hơn, trong những tình huống đó họ phải tạo ra nhiều cơ hội đối mặt hơn, họ phải kết thúc nhiều hơn".

Chiến thắng trước Brentford cũng giúp HLV Pep Guardiola cán mốc 250 trận thắng tại Premier League chỉ sau 349 trận cầm quân, nhanh hơn tới 74 trận so với kỷ lục cũ do HLV Arsene Wenger nắm giữ.