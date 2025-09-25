Man City, Arsenal khẳng định đẳng cấp "ông lớn" tại Cúp Liên đoàn Anh

Man City áp đảo đội chủ nhà Huddersfield Town

Rạng sáng 25/9 (giờ Việt Nam), Man City có chuyến làm khách trên sân John Smith’s của Huddersfield Town tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Dù chỉ tung ra đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị và tài năng trẻ, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn cho thấy sự vượt trội và giành chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng.

Ngay từ những phút đầu, Man City nắm hoàn toàn thế trận. Khả năng kiểm soát bóng và pressing tầm cao giúp họ liên tục dồn Huddersfield về phần sân nhà. Phút 18, sau một tình huống phối hợp trung lộ, Phil Foden tung cú sút xa uy lực, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng giúp các cầu thủ Man City thi đấu thoải mái hơn, trong khi Huddersfield gần như chỉ biết phòng ngự.

Foden chia vui cùng đồng đội sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Huddersfield nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp khiến họ không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 74, Savinho tung cú sút sấm sét bằng chân trái từ trong vòng cấm địa làm tung lưới đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.

Trong quãng thời gian còn lại, Guardiola chủ động rút dần trụ cột, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Huddersfield có vài pha phản công đáng chú ý nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn James Trafford. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Man City.

Kết quả này đưa nhà đương đội bóng thành Manchester vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Với lực lượng chiều sâu và phong độ ổn định, thầy trò Guardiola tiếp tục được xem là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu.

Arsenal dễ dàng vượt qua Port Vale

Rạng sáng 25/9, Arsenal có chuyến làm khách trên sân Vale Park của Port Vale trong khuôn khổ vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Dù HLV Mikel Arteta có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, đội bóng thành London vẫn thể hiện được sự vượt trội và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 để giành quyền vào vòng 4.

Ngay phút thứ 8, Arsenal sớm có bàn mở tỷ số. Eberechi Eze - tân binh gia nhập ở kỳ chuyển nhượng mùa hè - dứt điểm chính xác sau một pha phối hợp nhanh, đưa “Pháo thủ” vươn lên dẫn trước. Bàn thắng giúp các học trò của Arteta thi đấu thoải mái hơn, kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Eze ăn mừng sau khi ghi bàn cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Port Vale chủ yếu phòng ngự số đông, chờ đợi cơ hội phản công nhưng hầu như không tạo được nhiều tình huống đáng chú ý. Trong khi đó, Arsenal duy trì nhịp độ chắc chắn, tránh sa đà vào những pha tranh chấp quyết liệt trên mặt sân hẹp.

Đến cuối hiệp hai, đội khách ấn định chiến thắng. Phút 86, Leandro Trossard nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, anh xử lý khéo léo trước khi tung cú sút từ sát vòng cấm địa vào góc trái cầu môn nâng tỷ số lên 2-0. Những phút còn lại, Arsenal chơi chắc chắn và bảo toàn kết quả.

Thắng lợi này giúp Arsenal giành vé vào vòng 4, nơi họ sẽ chạm trán Brighton & Hove Albion. Đây được dự báo là thử thách khó khăn hơn nhiều so với Port Vale, nhưng màn trình diễn tại Vale Park cho thấy chiều sâu lực lượng và quyết tâm chinh phục của thầy trò Arteta.