Haaland phá kỷ lục khi Man City đánh bại Napoli

Man City đã đánh bại Napoli 2-0 trên sân nhà vào rạng sáng 19/9, trong trận đấu mà Erling Haaland đã ghi bàn thắng thứ 50 tại UEFA Champions League chỉ sau 49 lần ra sân. Chiến thắng này cũng kéo dài chuỗi trận không thắng của Napoli trên đất Anh lên con số 13.

Trước trận đấu, sự chú ý đổ dồn vào các cựu cầu thủ Manchester trong đội hình Napoli. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về tân binh tới từ Serie A, Tijjani Reijnders, với một cú sút xa hiểm hóc. Phút 17, Sam Beukema đánh đầu từ quả phạt góc buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài. Bước ngoặt của trận đấu đến ngay sau đó khi trọng tài Felix Zwayer, sau khi tham khảo VAR, đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Giovanni Di Lorenzo của Napoli vì pha vào bóng với Erling Haaland.

Pha vào bóng với Haaland khiến Di Lorenzo phải nhận thẻ đỏ (Ảnh: Getty).

Với lợi thế hơn người, Man City tràn lên tấn công. Ngay lập tức, Haaland có cú đánh đầu chạm nóc lưới, và Antonio Conte nhanh chóng phải rút Kevin De Bruyne khỏi sân để đưa vào một hậu vệ với hy vọng đội khách có thể phòng thủ tốt hơn trước sức ép của đội chủ nhà.

Lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Napoki đã gây khó khăn cho Man City, khi họ chỉ có thể kiểm soát bóng từ Phil Foden và Rodri. Thủ môn Vanja Milinkovic-Savic đã xuất sắc cản phá hai pha đánh đầu của Nico O'Reilly và Josko Gvardiol, trước khi phản xạ tốt để ngăn chặn pha phản lưới nhà của Matteo Politano trong thời gian bù giờ hiệp một.

Sự thất vọng của Man City dường như tiếp tục kéo dài sang hiệp hai khi cú sút của Foden vụt qua khung thành. Tuy nhiên, cuối cùng đoàn quân của Pep Guardiola cũng tìm được cách vượt qua bế tắc ở phút 56. Rodri chuyền bóng cho Foden, người đã vượt qua hàng phòng ngự Napoli và chuyền cho Haaland. Tiền đạo người Na Uy đánh đầu đưa bóng vượt qua Milinkovic-Savic, thiết lập kỷ lục ghi 50 bàn thắng nhanh nhất tại Champions League.

Haaland giơ tay thể hiện con số 50 bàn thắng anh đã đạt được tại Champions League (Ảnh: Getty).

10 phút sau bàn thắng đầu tiên, Man City nhân đôi cách biệt khi Jeremy Doku băng qua hàng phòng ngự của Napoli và lạnh lùng dứt điểm ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải 2025-26.

Man City không dừng lại, đội chủ nhà tiếp tục tấn công, trong khi đó Napoli không thể tung ra những đợt phản công tốt để đáp trả. Hàng phòng ngự của nhà vô địch Ý đã cố gắng hạn chế các cơ hội ghi bàn trong giai đoạn cuối trận, nhưng Man City đã làm đủ để giành chiến thắng thứ 2 trong 8 trận gần nhất tại Champions League, qua đó lần đầu tiên giành chiến thắng liên tiếp trong mùa giải 2025-26. Về phần Napoli, họ đã đánh mất thành tích toàn thắng trong mùa giải này ngay ở giai đoạn lượt đi của Champions League.