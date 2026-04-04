Haaland lập hat-trick, Man City vùi dập Liverpool tại FA Cup

Man City đã có một màn trình diễn hủy diệt trước Liverpool, giành chiến thắng đậm 4-0 tại Etihad vào tối 4/4 để hiên ngang tiến vào bán kết FA Cup mùa thứ 8 liên tiếp. Ngôi sao sáng nhất trận đấu không ai khác chính là Erling Haaland với một cú hat-trick chói sáng.

Dù vừa đăng quang Cúp Liên đoàn Anh cách đây hai tuần, Man City lại khởi đầu trận đấu có phần chậm chạp hơn đối thủ. Liverpool mới là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 10, Giorgi Mamardashvili có pha phất bóng dài chuẩn xác cho Mohamed Salah băng xuống đối mặt thủ môn, nhưng pha truy cản kịp thời của Abdukodir Khusanov đã cứu thua cho đội chủ nhà. Sau đó, Hugo Ekitike cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi sút vọt xà từ sai lầm của Rodri.

Tuy nhiên, việc phung phí cơ hội đã khiến Liverpool phải trả giá đắt. Phút 25, Virgil van Dijk mắc sai lầm khi phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Man City. Nico O'Reilly là người kiếm được quả penalty, và Haaland đã không mắc bất kỳ sai lầm nào trên chấm 11m, mở tỷ số trận đấu. Chỉ ít phút sau, tiền đạo người Na Uy tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt bóng chuẩn xác của Antoine Semenyo, hoàn tất cú đúp và đưa Man City dẫn trước 2-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn sụp đổ với Liverpool. Phút 55, Rayan Cherki có pha kiến tạo tinh tế để chính Semenyo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Không lâu sau đó, Haaland hoàn tất cú hat-trick, cũng là cú hat-trick thứ 28 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, sau đường căng ngang dọn cỗ của O’Reilly, ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City.

Nỗi thất vọng của Liverpool lên đến đỉnh điểm khi Salah đá hỏng phạt đền ở phút 70, không thắng được thủ môn James Trafford, sau pha phạm lỗi của Matheus Nunes với Ekitike.

Chiến thắng thuyết phục này giúp thầy trò Pep Guardiola tiến sát trận chung kết FA Cup thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, đội bóng của Arne Slot sẽ phải nhanh chóng sốc lại tinh thần trước cuộc đối đầu quan trọng với Paris Saint-Germain tại UEFA Champions League.