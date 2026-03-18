Hạ Man City ở Etihad, Real Madrid tiến vào tứ kết Champions League

Sau chiến thắng 3-0 ở Bernabeu cách đây một tuần, Real Madrid tự tin trong cuộc tái đấu ở Etihad. HLV Arbeloa tiếp tục không có được sự phục vụ của Mbappe do chấn thương, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Guler, Brahim, Vinicius.

Haaland ghi bàn vẫn không thể giúp Man City tránh được thất bại (Ảnh: Getty).

Bên phía Man City, HLV Pep Guardiola tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Bernardo Silva, Cherki, Doku, Haaland. Đại diện nước Anh dồn đội hình lên tấn công từ sớm để hy vọng về cuộc lội ngược dòng trên sân nhà.

Tuy nhiên, các cầu thủ Man City thi đấu căng cứng và áp lực tâm lý khiến họ mắc sai lầm ở phút 22. Tiền vệ đội trưởng Bernardo Silva bị truất quyền thi đấu vì dùng tay cản phá cú sút của Vinicius trong vòng cấm.

Real Madrid được hưởng 11m và Vinicius bình tĩnh bước lên đánh bại thủ môn Donnarumma, mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Bàn thua khiến Man City mất đi hết nhuệ khí khi cơ hội lội ngược dòng gần như là không tưởng.

Những phút tiếp theo, thủ môn Courtois 2 lần cản phá các pha thoát xuống dứt điểm của Haaland để bảo toàn lợi thế. Trên hàng công, Vinicius đáng lẽ đã ghi được bàn nữa nhưng anh lại bỏ lỡ một pha đối mặt thủ môn Donnarumma.

Cú đúp của Vinicius giúp Real Madrid thắng Man City 2-1 ở Etiahd (Ảnh: Getty).

Thi đấu thiếu người, Man City bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 41, Doku căng vào cho Haaland đệm bóng cận thành. Sang hiệp 2 Man City tiếp tục tấn công, nhưng các cơ hội của họ liên tục bị từ chối bởi thủ môn vào sân thay người Lunin.

Real Madrid tiếp tục thể hiện được bản lĩnh, Vinicius có pha dứt điểm cận thành dễ dàng ở phút 90+3 từ quả tạt của Tchouameni, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid tại Etihad. Kết thúc hai lượt trận vòng 1/8, Real Madrid thắng chung cuộc 5-1.

Ở trận đấu tại Etihad, Man City thi đấu đầy nỗ lực, họ tung ra đến 22 cú sút nhưng vẫn ôm hận trước Real Madrid. Đây là lần thứ 4 trong 5 mùa giải gần nhất, Man City không thể vượt qua Real Madrid ở vòng đấu loại trực tiếp.

Về phần Real Madrid, đối thủ của họ ở tứ kết UEFA Champions League 2025-2026 khả năng cao sẽ là Bayern Munich, đội bóng đã dễ dàng đánh bại Atalanta 6-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 ngay tại Italy.

Đội hình thi đấu

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Haaland.

Bàn thắng: Haaland (41').

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Guler, Brahim, Vinicius.

Bàn thắng: Vinicius (22' pen, 90'+3)