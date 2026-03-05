Arsenal thắng nhẹ Brighton, hơn Man City 7 điểm

Arsenal nới rộng khoảng cách dẫn đầu Ngoại hạng Anh lên 7 điểm sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Brighton, kéo dài chuỗi 20 trận bất bại ở các trận đấu khởi tranh từ 19h (theo giờ địa phương).

Trong bối cảnh Man City bám đuổi sát sao, Arsenal suýt phải trả giá đắt ngay những phút đầu. Sai lầm của David Raya khi anh lỡ trớn cách khung thành 18m đã tạo cơ hội cho Carlos Baleba. Cú lốp bóng tinh tế của Baleba tưởng chừng sẽ đi vào lưới, nhưng Gabriel Magalhaes đã kịp thời đánh đầu giải nguy ngay trên vạch vôi.

Saka mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Brighton phải trả giá đắt cho cơ hội bị bỏ lỡ đó khi Arsenal mở tỷ số ở phút thứ 9. Bukayo Saka cắt vào từ cánh phải và tung cú sút từ rìa vòng cấm, bóng lăn qua tay và chân thủ thành Bart Verbruggen trước khi đi vào lưới, mở tỷ số cho đội khách.

Brighton nỗ lực đáp trả nhưng không tạo ra được sức ép thực sự lên khung thành Arsenal, khiến HLV Fabian Hürzeler không khỏi lo lắng. Đội bóng của ông phải đối đầu với tập thể có tỷ lệ giành điểm cao nhất mùa này mỗi khi ghi bàn trước. Tình huống va chạm giữa Gabriel Martinelli và Mats Wieffer cuối hiệp một, khi cầu thủ Arsenal dường như đẩy ngã đối phương trong vòng cấm, khiến Hurzeler phản ứng dữ dội vì trọng tài Chris Kavanagh không cho rằng có sai phạm.

Mang theo cảm giác ấm ức, Brighton nhập cuộc hiệp hai đầy quyết tâm và buộc Raya phải trổ tài sau cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Georginio Rutter. Cơ hội rõ ràng hơn đến với Wieffer sau hơn một giờ thi đấu khi anh thoát xuống đón đường tạt bóng của Yankuba Minteh, nhưng cú đánh đầu lại đi đúng vị trí của Raya.

Brighton vùng lên trong hiệp hai hòng tìm bàn gỡ hòa (Ảnh: Getty).

Ở chiều ngược lại, cựu cầu thủ Brighton Leandro Trossard bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu khi dứt điểm chệch cột dọc ở phút 75, phần nào phản ánh màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục của thầy trò Mikel Arteta. Dù vậy, "Pháo thủ" vẫn bảo vệ được mành lưới cho tới khi hết giờ để giành trọn 3 điểm.

Với trận hòa 2-2 bất ngờ của Man City trước Nottingham Forest, Arsenal đang hơn đội nhì bảng 7 điểm, họ đang tiến gần hơn tới danh hiệu đầu tiên sau hơn 20 năm. Trong khi đó, thất bại tiếp tục đẩy Brighton chìm dần vào khu vực giữa bảng xếp hạng.