Haaland ghi bàn, Man City vẫn thua cay đắng trước Brighton

Brighton dưới thời Fabian Hurzeler tiếp tục giữ vững thành tích bất bại trước Man City (hòa 1, thắng 2). Thất bại của Man City cho thấy, đây lại là khởi đầu chậm chạp của nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải mới.

Brighton khiến Man City năm thứ hai liên tiếp trắng tay rời Amex (Ảnh: Getty).

Đối mặt với Man City để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, Brighton đã có một khởi đầu đầy khó khăn. Ngay phút thứ 10, Omar Marmoush đã kiến tạo cho Erling Haaland đối mặt với khung thành đội chủ nhà, nhưng cú sút tầm thường của tiền đạo người Na Uy đã bị Bart Verbruggen cản phá dễ dàng.

Tuy nhiên, Brighton không hề nao núng và nhanh chóng tạo ra cơ hội rõ ràng cho riêng mình. Kaoru Mitoma cũng bỏ lỡ cơ hội tương tự khi đối mặt với James Trafford, ngôi sao người Nhật Bản chứng kiến cú sút của mình bị thủ môn của Man City đẩy ra khỏi cột dọc.

Haaland tiếp tục là mối đe dọa thường trực trong hiệp một, nhưng Verbruggen đã chơi xuất sắc. Giữa hiệp, Haaland bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của Rayan Ait-Nouri, nhưng thủ môn của Brighton đã có pha cứu thua bằng một tay xuất thần.

Dù vậy, không thể ngăn cản một cầu thủ đẳng cấp như Haaland, đặc biệt trong trận đấu thứ 100 của anh tại Ngoại hạng Anh. Phút 30, Haaland nhanh chóng chớp thời cơ khi hàng thủ của Brighton hoạt động lỏng lẻo, cú dứt điểm vào góc lưới của tiền đạo người Na Uy mang về mở tỷ số cho Man City. Đó là lợi thế hoàn toàn xứng đáng.

Haaland mở tỷ số trận đấu cho Man City (Ảnh: Getty).

Man City tiếp tục tấn công sau giờ nghỉ và suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt chỉ vài phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Cú sút căng của Oscar Bobb chỉ có thể đẩy đường chuyền của Marmoush ra ngoài ở cột dọc xa.

Pha bỏ lỡ này suýt phải trả giá đắt khi Yankuba Minteh ngay lập tức thoát xuống ở đầu bên kia và thử thách phản xạ của Trafford. VAR đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh cãi ở vòng 3, nhưng không thể phủ nhận pha bóng chạm tay của Matheus Nunes trong vòng cấm.

Cựu cầu thủ Man City, James Milner, đã nhận trách nhiệm từ chấm phạt đền, anh đánh bại Trafford từ khoảng cách 11 mét và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trên chấm phạt đền trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Milner ghi bàn từ chấm 11m vào lưới đội bóng cũ Man City (Ảnh: Getty).

Vẻ mặt bất mãn của Pep Guardiola càng thêm bực bội khi Brighton là đội chủ động tấn công quyết liệt ở những phút cuối, Brajan Gruda và Jan Paul van Hecke tiếp tục thử thách thủ thành Trafford.

Sức ép của Brighton cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 89 khi Gruda thoát xuống đi bóng vượt qua Trafford và ghi bàn vào lưới trống. Bàn thắng muộn của Gruda đã mang về ba điểm đầu tiên của mùa giải cho Brighton. Guardiola với vẻ mặt chán nản khi trọng tài kết thúc trận đấu, có lẽ ông vẫn không hiểu tại sao Man City lại để thua 1-2 trong hai mùa giải liên tiếp tại sân vận động AMEX.