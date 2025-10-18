Hà Nội FC thua CLB Ninh Bình trong ngày ra mắt của HLV Harry Kewell

Trận đấu giữa CLB Ninh Bình và Hà Nội FC diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đội chủ nhà Hà Nội FC khởi đầu trận này đầy hứng khởi. Đoàn quân của HLV Harry Kewell liên tục tấn công và liên tục dứt điểm.

Cầu thủ mới nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (áo trắng) trong màu áo Hà Nội FC (Ảnh: Mạnh Quân)

Các chân sút của Hà Nội FC không ít lần đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm bên phía Ninh Bình, nhưng bóng hai lần dội cột dọc trong hiệp một. Đầu tiên là pha sút chéo góc của Đình Hai ở phút 22, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm trong pha đối mặt, nhưng bóng dội mép trong cột dọc dội ra.

Đến phút 42, Hai Long sút xa tuyệt đẹp từ khoảng 20m, một lần nữa thủ môn Đặng Văn Lâm bị đánh bại, nhưng một lần nữa bóng dội cột dọc.

Không ghi bàn trong hiệp một, Hà Nội FC phải trả giá trong hiệp hai. Phút 69, Hoàng Đức đá phạt góc để ngoại binh Daniel Dos Anjos lao vào đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho CLB Ninh Bình.

HLV Harry Kewell ra mắt Hà Nội FC (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận đấu diễn ra quyết liệt (Ảnh: Mạnh Quân).

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua vừa nêu, Hà Nội FC thua tiếp bàn thứ hai ở phút 80. Trong pha bóng này, tiền đạo trẻ Quốc Việt sút xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Cầu thủ Hà Nội FC dứt điểm khá thiếu may mắn ở trận đấu này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Mãi đến phút 83, đội chủ nhà mới có bàn thắng. Cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Quyết dứt điểm trúng cột dọc dội ra, Xuân Tú có mặt kịp thời đá bồi vào lưới, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đoàn quân của HLV Harry Kewell.

Niềm vui chiến thắng của CLB Ninh Bình (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù vậy, khoảng thời gian còn lại không đủ để Hà Nội FC có thêm bàn thắng để san bằng tỷ số và giành điểm, trong đó đáng kể có cú sút dội xà ngang của Văn Quyết ở phút 86. Chung cuộc, Hà Nội FC thua Ninh Bình 1-2, trong ngày ra mắt của vị HLV nổi tiếng Harry Kewell.

Thắng trận này, Ninh Bình vươn lên đầu bảng LPBank V-League 20252-6 với 17 điểm. Họ có nhiều hơn đội nhì bảng là CLB Công an Hà Nội 3 điểm, nhưng Ninh Bình thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.