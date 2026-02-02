C.Ronaldo bất ngờ nổi loạn, từ chối ra sân ở Saudi Arabia

Một “quả bom” mới vừa phát nổ tại Saudi Arabia khi C.Ronaldo được cho là đã từ chối ra sân trong màu áo Al Nassr ở trận gặp Al-Riyadh tại giải vô địch Saudi Arabia vào đêm qua.

C.Ronaldo từ chối ra sân cho Al Nassr (Ảnh: Getty).

Theo tờ A Bola (Bồ Đào Nha), siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra không hài lòng với cách quản lý đội bóng của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đơn vị đang trực tiếp điều hành Al Nassr.

Trước đó, nhiều nguồn tin tại Saudi Arabia cho rằng CR7 không thi đấu nhằm giữ sức cho cuộc đối đầu then chốt với Al Ittihad sắp tới. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, nguyên nhân thực sự xuất phát từ việc chân sút 41 tuổi kiên quyết không “xỏ giày” ra sân vì bức xúc với ban lãnh đạo.

Nguồn cơn sự không hài lòng của C.Ronaldo đến từ sự khác biệt trong cách PIF đối xử với các đội bóng, đặc biệt là Al Hilal, CLB được cho là bến đỗ tiếp theo của Karim Benzema sau khi tiền đạo người Pháp nổi loạn và chia tay Al Ittihad trong ồn ào.

Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha không giấu được sự thất vọng khi Al Nassr thiếu các bản hợp đồng tăng cường lực lượng, dù HLV Jorge Jesus đã nhiều lần đề xuất bổ sung nhân sự nhằm hướng tới giai đoạn quyết định của mùa giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Al Nassr mới chỉ chiêu mộ được tài năng trẻ Haydeer Abdulkareem, trong khi nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn liên tục gia cố đội hình bằng những ngôi sao chất lượng.

C.Ronaldo có thể rời Al Nassr dù nhận lương cao nhất thế giới (Ảnh: Getty).

Tờ A Bola cũng cho biết thêm, trong bộ máy lãnh đạo của Al Nassr hiện có hai nhân sự người Bồ Đào Nha là Simao Coutinho (giám đốc thể thao) và José Semedo (CEO). Tuy nhiên, quyền hạn của cả hai đã bị Hội đồng quản trị đóng băng từ đầu tháng này, càng khiến C.Ronaldo thêm bất mãn với cách điều hành của PIF.

Những diễn biến mới nhất cho thấy tương lai và sự ổn định nội bộ của Al Nassr đang đứng trước nhiều dấu hỏi lớn, trong bối cảnh vai trò và tiếng nói của CR7 tại CLB dường như không còn được đảm bảo như trước. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn dự đoán siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ chia tay Al Nassr dù nhận lương lên tới 200 triệu euro mỗi năm.