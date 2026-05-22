Giới bóng đá châu Á nói về bảng đấu của U17 Việt Nam tại World Cup

Theo kết quả bốc thăm được công bố tối 21/5 (theo giờ Việt Nam), U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội Mali, Bỉ và New Zealand.

U17 Việt Nam có thể tại bất ngờ tại VCK World Cup U17 năm 2026 (Ảnh: AFC).

Nói về bảng đấu này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết: “Đội tuyển U17 Việt Nam, trong lần đầu tiên góp mặt tại VCK World Cup U17, sẽ đối đầu với các đội Mali, New Zealand và đội tuyển U17 Bỉ ở bảng G”.

“Các tài năng trẻ của bóng đá châu Á đã xác định xong các bảng đấu của mình. Họ đã xác định xong hành trình đến vinh quang, sau khi lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup U17 năm 2026, kết thúc hôm thứ năm (21/5) vừa rồi”, AFC viết thêm.

Trong khi đó, đích thân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) Tsuneyasu Miyamoto gửi thư chúc mừng đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về thành tích dự VCK World Cup U17 của đội tuyển U17 Việt Nam.

Trong thư, Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto nói rằng, thành tích lọt vào VCK World Cup U17 năm 2026 là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ, ban huấn luyện, cùng tất cả những cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đồng thời, JFA cũng bày tỏ niềm vui khi cùng với VFF, là những nền bóng đá đại diện cho châu Á, tham dự đấu trường trẻ thế giới. Vị Chủ tịch JFA kỳ vọng World Cup U17 năm 2026 sẽ mang đến những trải nghiệm, dấu ấn tích cực cho cả hai đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Nhật Bản.

Bảng G có sự hiện diện của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Còn về phía trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á, họ phân tích: “Trong lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi World Cup U17, đội tuyển U17 Việt Nam lọt vào bảng G, với sự góp mặt của các đội Mali, Bỉ và New Zealand”.

“Đây là bảng đấu đầy thách thức dành cho đại diện đến từ Đông Nam Á, đặc biệt là khi U17 Việt Nam phải đối đầu với thế lực của bóng đá trẻ châu Phi là U17 Mali và đội bóng châu Âu là U17 Bỉ”, ASEAN Football viết thêm.

Cần biết rằng cho dù VCK World Cup U17 năm 2026 có đến 48 đội tham dự, nhưng U17 Việt Nam vẫn là đội bóng duy nhất thuộc Đông Nam Á góp mặt ở sân chơi này.

ASEAN Football kỳ vọng: “Liệu đội tuyển U17 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ tiếp theo trên sân khấu thế giới?”.

VCK World Cup U17 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Ngoài U17 Việt Nam, có 8 đội khác của châu Á dự giải đấu này, gồm chủ nhà Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.