Phó Chủ tịch VFF: "U17 Việt Nam sẽ thể hiện hình ảnh tích cực ở World Cup"

Trước khi lễ bốc thăm diễn ra tối 21/5, giới bóng đá và người hâm mộ Việt Nam từng lo ngại chúng ta rơi vào bảng đấu khó hơn nhiều. Bảng đấu có thể có Argentina, Brazil, Croatia hay Nhật Bản.

Chính vì thế, bảng G với sự hiện diện của các đội Mali, Bỉ và New Zealand, vẫn được đánh giá là “dễ thở” với U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá dễ thở tại World Cup U17 (Ảnh: AFC).

Sau khi có kết quả bốc thăm, biết được các đối thủ của U17 Việt Nam tại World Cup U17 năm 2026, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lên tiếng: “Trong số các đối thủ cùng bảng G, U17 Bỉ được đánh giá là đại diện mạnh của bóng đá châu Âu, với nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại”.

“Trong khi đó, U17 Mali nằm ở nhóm hạt giống số một. Họ sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ châu Phi ở các giải đấu thế giới”, trang chủ của VFF viết thêm.

Nói riêng về đội thuộc nhóm hạt giống số một của bảng G là U17 Mali, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có vẻ quan tâm đến đội bóng châu Phi này: “Giải U17 châu Phi 2026 hiện vẫn đang diễn ra và U17 Mali đã giành 5 điểm sau vòng bảng, để đứng nhì bảng”.

“Họ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp gặp U17 Senegal. Đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện U17 Việt Nam nghiên cứu, đánh giá chuyên môn đối thủ Mali”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của VFF.

PCT chuyên môn VFF Trần Anh Tú lên tiếng về bảng đấu của U17 Việt Nam tại World Cup (Ảnh: VFF).

Về đội còn lại trong bảng là New Zealand, VFF cho hay: “Đội bóng còn lại của bảng G là U17 New Zealand, đương kim vô địch giải U17 châu Đại Dương 2026. Ở giải đấu này, New Zealand thắng 2-0 trước U17 New Caledonia trong trận chung kết”.

Cũng sau khi có kết quả bốc thăm, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, ông Trần Anh Tú, đánh giá: “Việc được góp mặt tại FIFA U17 World Cup năm 2026 là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam”.

“Quan trọng hơn nữa, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi 17”, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nói thêm.

Cũng theo ông Trần Anh Tú, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ được chuẩn bị tốt nhất trong khả năng có thể, trong đó bao gồm việc thi đấu cọ xát quốc tế, trước khi dự World Cup. Những sự chuẩn bị này nhằm giúp đội tuyển U17 Việt Nam tăng cơ hội gây bất ngờ tại giải đấu này. VCK World Cup U17 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 - 13/12, tại Qatar.

Ông Trần Anh Tú hé lộ: “VFF tin tưởng với sự chuẩn bị tốt nhất, U17 Việt Nam sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường thế giới”.