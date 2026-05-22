CĐV Đông Nam Á nhận định cơ hội của U17 Việt Nam ở World Cup

"Chúc U17 Việt Nam may mắn. Bảng đấu rất vừa tầm và Việt Nam có thể làm nên bất ngờ", tài khoản Ferry Irwan Syahputra đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 được công bố tối 21/5.

U17 Việt Nam tham dự World Cup 2026 với tâm thế thoải mái và kỳ vọng tạo nhiều bất ngờ ở giải đấu (Ảnh: VFF).

Theo đó, U17 Việt Nam nằm ở bảng G với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Trong số các đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland, U17 Mali được nhận định là đối thủ khó nhằn nhất khi đại diện châu Phi từng có 7 lần tham dự World Cup U17. Họ từng giành ngôi á quân ở giải đấu năm 2015 và hạng ba ở giải đấu năm 2023. Ở giải đấu năm ngoái, U17 Mali cũng vượt qua vòng bảng nhưng dừng bước ở vòng 1/8.

Trong khi đó U17 Bỉ và U17 New Zealand được xem là "dễ thở" với U17 Việt Nam và các cầu thủ trẻ "Rồng vàng" được kỳ vọng sẽ thi đấu sòng phẳng trước các đối thủ này để đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Nhiều CĐV Đông Nam Á cũng thừa nhận các đối thủ của U17 Việt Nam ở bảng G là vừa tầm so với các bảng đấu khác có các hạt giống số 1 như Brazil, Pháp, Italy, Argentina, Tây Ban Nha.

"Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á giành được nhiều điểm nhất tại World Cup U17, với 2 điểm dưới thời HLV Arkhan Kaka và 3 điểm dưới thời HLV Gholy. Sẽ rất thú vị để xem liệu U17 Việt Nam có thể giành được điểm nào hay không ở World Cup 2026", tài khoản Yo đến từ Indonesia bình luận.

Kết quả bốc thăm World Cup U17 2026 (Ảnh: FIFA).

"Tại bảng đấu này, U17 Việt Nam có thể giành chiến thắng trước U17 New Zealand. Có vẻ như đội bóng này không quá mạnh, Họ cũng chưa từng vượt qua vòng bảng kể từ năm 2017 đến nay", tài khoản Menanti đến từ Malaysia nhận định.

"Bảng đấu này thì Mali mạnh nhất rồi. U17 Việt Nam chỉ có thể cạnh tranh với Bỉ và New Zealand tấm vé đi tiếp. Chúc may mắn", tài khoản Wasun Sathid đến từ Thái Lan cho biết.

"Mọi người đều đang chờ đợi xem hai giải World Cup năm nay, một giải cấp quốc gia và một giải dành cho lứa trẻ. Chúng ta nên cổ vũ cho Việt Nam khi họ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á thi đấu tại World Cup", tài khoản View Insight đến từ Singapore bày tỏ.

"Nhìn bảng đấu của U17 Việt Nam thì có vẻ nhẹ hơn các bảng đấu khác. Cố gắng lên nhé các chàng trai trẻ", tài khoản Đức Trọng đến từ Việt Nam chốt lại.