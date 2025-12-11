Giành chiến thắng 9-0, CLB Nam Định vẫn bị loại khỏi Cúp C2 châu Á

Nam Định bước vào lượt trận cuối với hy vọng mong manh. Trận thua 0-2 tai hại trên sân Ratchaburi ở lượt đấu trước đã khiến họ mất quyền tự quyết. Để đi tiếp, Nam Định cần thắng đậm Eastern và chờ đợi Gamba Osaka hạ gục Ratchaburi.

CLB Nam Định nghiền nát đại diện Trung Quốc ngay trên sân nhà (Ảnh: Lâm Anh).

Caio Cesar là người mở màn “bữa tiệc” bàn thắng ngay ở phút thứ 2. Chỉ đến phút 19, Nam Định đã dẫn đối thủ 5-0 với các bàn thắng tiếp theo được ghi bởi Phạm Ba, Hoàng Anh và cú đúp của Romulo.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Brenner đã kịp ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0, khiến sân Thiên Trường như vỡ òa.

Bước sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục dồn ép đội khách với nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng để đáp ứng điều kiện đi tiếp. Tiền đạo Brenner là người thi đấu ấn tượng nhất trong những phút đầu với thêm 2 bàn thắng nữa, giúp đội đương kim vô địch V-League dẫn trước 8-0.

Dù đã dẫn trước 8 bàn, nhà vô địch V-League vẫn cần thêm bàn thắng. Trong những phút cuối cùng, nỗ lực dồn ép đã được đền đáp khi hậu vệ Eastern có tình huống phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 9-0.

Nam Định lúc này gần như đã đi đúng kịch bản. Đại diện của Việt Nam chỉ cần ghi thêm đúng một bàn thắng để vượt qua đối thủ Thái Lan. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không xảy đến. CLB Nam Định kết thúc trận đấu với tỷ số 9-0 và ngậm ngùi chia tay Cúp C2 châu Á.

Nam Định bị loại khỏi Cúp C2 châu Á đầy tiếc nuối (Ảnh: Lâm Anh).

Kết thúc 6 lượt trận tại bảng F, Nam Định có cùng 7 điểm như Ratchaburi (Thái Lan). Hai đội có cùng thành tích, cùng hiệu số đối đầu (3-3) và thậm chí cùng tổng hiệu số bàn thắng bại (+7).

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn bị loại vì kém về bàn thắng. Nam Định chỉ ghi được 14 bàn (7 bàn thua) so với 15 bàn của Ratchaburi (8 bàn thua).