CLB Nam Định chia điểm với Hà Nội FC trong trận đấu có hai siêu phẩm

Tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Thiên Trường ở trận đấu muộn thuộc vòng 11 V-League diễn ra vào tối 10/11, nhà đương kim vô địch Nam Định đặt quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng, khi đội chủ nhà có chuỗi phong độ đáng thất vọng sau 10 trận đấu, với việc chỉ giành được 9 điểm và xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.

CLB Nam Định (áo trắng) hạ quyết tâm giành chiến thắng khi tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Thiên Trường (Ảnh: Lâm Anh).

Quyết tâm của đội chủ nhà được hiện thực hoá chỉ sau 7 phút bóng lăn, khi Lucas trong vòng vây của các hậu vệ đội khách trong vòng cấm vẫn tung ra cú dứt điểm bằng chân trái làm "xé lưới" thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Có bàn mở tỷ số trước nhưng Nam Định vẫn không áp đặt được thế trận khi đội khách gây sức ép lớn lên hàng thủ của đội chủ nhà. Nỗ lực tấn công của Hà Nội FC đã được đền đáp, khi ở phút 32, từ đường chuyền của Hùng Dũng, tiền đạo Phạm Xuân Mạnh tự tin vô lê tạo ra một đường cầu vồng tuyệt đẹp làm tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Thế trận hiệp 1 diễn ra khá sôi nổi khi mỗi đội đều ghi được 1 bàn thắng (Ảnh: Lâm Anh).

Bước sang hiệp 2, cả hai đội tỏ ra khá thận trọng khi cố gắng phòng thủ chặt bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công nhanh. Một vài cơ hội đã được tạo ra nhưng khâu dứt điểm của cả hai đội đều thiếu sự chính xác cần thiết.

Tình huống đáng chú ý nhất thuộc về phía đội chủ nhà khi Percy Tau đột phá dũng mãnh trong vòng cấm trước khi dứt điểm, đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nam Định buộc phải chia điểm trước Hà Nội FC và đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League sau 11 vòng đấu (Ảnh: Lâm Anh).

Chung cuộc, tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, đồng nghĩa CLB Nam Định tiếp tục đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với 10 điểm, còn Hà Nội FC đứng thứ 7 với 15 điểm.