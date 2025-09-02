Hai tay golf châu Á thi đấu thành công tại giải golf FM Championship

FM Championship là giải đấu thuộc LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt). Giải đấu này kết thúc sáng 1/9 (theo giờ Việt Nam).

Miranda Wang vô địch giải FM Championship (Ảnh: Getty).

Trong ngày thi đấu cuối cùng sáng 1/9, Atthaya Thitikul đánh dưới số gậy tiêu chuẩn của ngày đến 5 gậy. Tổng điểm của Atthaya Thitikul sau 4 thi đấu là -19 gậy.

Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa đủ để golfer người Thái Lan bắt kịp tổng điểm -20 gậy của Miranda Wang (Trung Quốc). Miranda Wang giành ngôi vô địch, Atthaya Thitikul hạng nhì.

Về thứ 3 cũng là một tay golf người châu Á, đó là Kim Sei Young (Hàn Quốc). Cô gái này giành tổng điểm -17 gậy.

Ở chiều ngược lại, cựu số một thế giới Nelly Korda (Mỹ) thi đấu không tốt. Cô chỉ giành tổng điểm -6 gậy, đứng vị trí T35 (đồng hạng 35). Một tay golf khác cũng từng ở vị trí số một thế giới là Minjee Lee (Australia) có tổng điểm -10 gậy, xếp vị trí T20.

Trong khi đó, hai tay golf người Mỹ gồm Lexi Thompson và Megan Khang cùng ở vị trí T24, với tổng điểm -9 gậy mỗi người.