Garnacho ghi bàn, cứu Chelsea thoát khỏi trận thua bẽ mặt

Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, Chelsea có chuyến hành quân 4.000km tới đất Azerbaijan thi đấu với Qarabag. Dù vượt trội so với đối thủ nhưng đoàn quân của HLV Enzo Maresca đã trải qua trận đấu khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Chelsea bị Qarabag cầm chân với tỷ số 2-2 (Ảnh: Reuters).

Chelsea thậm chí đã bị đội chủ nhà dẫn trước 1-2. Rất may, Garnacho đã trở thành người hùng khi lập công giúp The Blues níu giữ 1 điểm quý giá với trận hòa 2-2 trên đất Azerbaijan. Với kết quả này, Chelsea đang xếp thứ 12 với 7 điểm sau 4 trận, ngang bằng số điểm với Qarabag.

Bước vào trận đấu này, Chelsea nhập cuộc đầy hứng khởi. Họ liên tiếp uy hiếp khung thành của Qarabag. Tới phút 16, tài năng trẻ Estevao đã dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm sau đường chuyền của Andrey Santos, mở tỷ số trận đấu.

Tưởng chừng như Chelsea sẽ có trận đấu dễ dàng hơn nhưng đội chủ nhà Qarabag lại cho thấy sức bật tuyệt vời. Phút 29, Camilo Duran đã tận dụng sức mạnh, loại bỏ hậu vệ Chelsea, trước khi dứt điểm trúng cột dọc. Sau đó, Leandro Andrade đã có mặt đúng lúc để sút bồi tung lưới The Blues.

Garnacho ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho Chelsea (Ảnh: Chelsea).

Chưa dừng ở đó, tới phút 37, trọng tài cho Qarabag hưởng phạt đền khi Jorrel Hato để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Marko Jankovic dễ dàng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Qarabag.

Sau khi chịu hai bàn thua liên tiếp, Chelsea dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 53, Garnacho đã có pha đi bóng tốc độ vào vòng cấm của Qarabag, trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái tung lưới đối thủ.

Phút 57, tân binh Liam Delap đã bỏ lỡ pha đối mặt với thủ môn Qarabag vô cùng đáng tiếc. Sau đó, Chelsea còn bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Đây là trận đấu đáng quên của The Blues khi họ không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ không quá mạnh. Điều đó có thể khiến đoàn quân của HLV Maresca gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đội hình thi đấu

Qarabag: Kochalski, Silva, Jankovic, Zoubir, Mustafazade, Leandro Andrade, Duran, Kady, Pedro Bicalho, Jafarguliyev, Medina

Chelsea: Sanchez, James, Tosin, Hato, Cucurella, Andrey Santos, Lavia, Estevao, Joao Pedro, Gittens, George