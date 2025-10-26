Đánh bại Thể Công Viettel, CLB HAGL có chiến thắng đầu tiên tại V-League

Trước giờ bóng lăn, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn hẳn so với HAGL. Thể Công Viettel đang đứng nhì bảng, với 15 điểm sau 7 lượt trận, còn HAGL đứng cuối bảng, chỉ với 3 điểm, sau 6 trận.

HAGL có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026 (Ảnh: HAGL FC).

Dù vậy, diễn biến trên sân lại đầy bất ngờ. Phút 24, đón đường chuyền từ pha đá phạt của Vĩnh Nguyên, trung vệ ngoại Jairo trong pha lên tham gia tấn công, anh thoát ra sau hàng thủ của Thể Công Viettel, đánh đầu hiểm hóc vào góc xa. Jairo ghi bàn giúp HAGL mở tỷ số 1-0.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua nói trên, Thể Công Viettel thua tiếp bàn thứ hai chỉ sau đó 36 phút. Phút 60, tận dụng việc Thể Công Viettel dâng cao, HAGL phản công. Bóng đến chân cầu thủ Việt kiều Ryan Hà, trước khi cầu thủ này lao xuống phá bẫy việt vị.

Ryan Hà sút tung nóc lưới khung thành của Thể Công Viettel, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình tấn công dữ dội. Họ thực hiện rất nhiều tình huống dứt điểm về phía khung thành HAGL. Tuy nhiên, hầu hết các pha dứt điểm của đội khách không chính xác.

Phút 77, tiền đạo ngoại Lucas Vinicius đưa được bóng vào lưới HAGL. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài từ chối bàn thắng này, vì trước đó một cầu thủ Thể Công Viettel đã việt vị.

Mãi đến phút bù giờ thứ 12 của hiệp thi đấu thứ nhì, Lucas Vinicius mới ghi được bàn thắng cho Thể Công Viettel, sau cú sút sấm sét từ ngoài khu vực cấm địa. Bàn thắng này thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội khách.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để Thể Công Viettel tránh khỏi thất bại chung cuộc 1-2. Thua trận này, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Velizar Popov (người Bulgaria) bị đội đầu bảng Ninh Bình bỏ xa đến 5 điểm. Còn HAGL hiện có 6 điểm, vươn lên vị trí áp chót bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026.