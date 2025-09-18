Nadal bác bỏ so sánh Big Three với Alcaraz và Sinner

Trong bối cảnh làng quần vợt đang sôi sục với những cuộc tranh luận về thế hệ kế cận, huyền thoại Rafael Nadal đã lên tiếng bác bỏ việc so sánh bộ ba vĩ đại "Big Three" (Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic) với hai ngôi sao trẻ đang lên là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Phát biểu tại một giải golf từ thiện ở Tây Ban Nha, Nadal nhấn mạnh rằng mỗi tay vợt đều có câu chuyện và hành trình riêng, việc so sánh là không cần thiết. "Federer, Djokovic và tôi là chính chúng tôi, đơn giản thế thôi. Mỗi người đều phải sống câu chuyện của riêng mình, mỗi câu chuyện đều khác nhau, và việc liên tục so sánh mình với người khác là vô nghĩa", Nadal chia sẻ.

Nadal và Alcaraz tham dự Davis Cup 2024 (Ảnh: Getty).

Cựu tay vợt 39 tuổi bổ sung: "Những gì chúng tôi trải qua là khoảng thời gian mà ba tay vợt đã thay đổi đôi chút những con số đã tồn tại cho đến thời điểm đó". Nadal sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam, trong khi Djokovic có 24 danh hiệu và vẫn còn thi đấu, Ferderer có 20 danh hiệu.

Hiện tại, Alcaraz và Sinner đang được xem là những người kế nhiệm tiềm năng, với tổng cộng 10 danh hiệu Grand Slam (Alcaraz 6, Sinner 4). Tuy nhiên, con số này vẫn còn cách rất xa so với thành tích của Big Three.

Bên cạnh việc bác bỏ so sánh, Nadal cũng bày tỏ quan điểm khác biệt với Roger Federer về lời khuyên dành cho Carlos Alcaraz. Trước đó, Federer đã khuyên Alcaraz nên xem xét sự nghiệp của mình theo từng giai đoạn 5 năm.

Tuy nhiên, Nadal không đồng tình với cách tiếp cận này. Anh tin rằng tay vợt đồng hương nên tập trung tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và tiếp tục nỗ lực hết mình. "5 năm là một khoảng thời gian dài, thậm chí còn cảm thấy dài hơn nữa trong quần vợt, nơi mọi thứ có thể thay đổi chóng mặt bất cứ lúc nào," Nadal nói.

Nadal khuyên Alcaraz: "Tôi nghĩ cuối cùng điều anh ấy phải làm là tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này, tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu, tiếp tục cải thiện và luyện tập mỗi ngày với sự nhiệt tình để trở nên tốt hơn ở một lĩnh vực nào đó".

Lời khuyên từ những huyền thoại như Nadal chắc chắn là vô cùng quý giá đối với một tài năng trẻ như Alcaraz, giúp anh định hướng và phát triển sự nghiệp trong tương lai.