FIVB bình luận khi bóng chuyền nữ Việt Nam chia tay giải thế giới

"Bữa tiệc đường phố Kenya và nỗi thất vọng của Việt Nam", đó là dòng tít lớn trên trang Volleyball World - trang chủ của FIVB sau khi chứng kiến đội tuyển bóng chuyền nữ Kenya đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 3-0 (tỷ số các set là 25-23, 25-22, 25-18) ở lượt cuối bảng G giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan tối 27/8.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng không thể đánh bại Kenya ở lượt cuối vòng bảng (Ảnh: Volleytrails).

Sau hai trận thua trước đối thủ có đẳng cấp cao hơn là tuyển Ba Lan và tuyển Đức, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào lượt trận cuối với Kenya với mục tiêu giành một chiến thắng danh dự trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới.

Tuy nhiên các cầu thủ của tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt và luôn phải trong thế rượt đuổi ở cả 3 set đấu, để rồi nhận thất bại một cách nhanh chóng.

"Có một bữa tiệc lớn của Kenya trên sân sau khi đội tuyển châu Phi đánh bại tuyển nữ Việt Nam với cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của đội trưởng Meldinah Nemali Sande, ghi điểm số quyết định trong trận đấu cuối cùng của giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Thái Lan.

Trong trận đấu cuối cùng của bảng G, Kenya đã tổ chức một bữa tiệc đường phố lớn với 21 món ăn để ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch thế giới trước một đối thủ đến từ châu Á.

Tại mỗi kỳ giải đấu trước, Kenya đều giành được một chiến thắng, trước Mexico vào năm 2018 và trước Cameroon vào năm 2022. Trong khi đó tuyển nữ Việt Nam đã phải chấp nhận vị trí thứ 4 mà không có một trận thắng nào trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch thế giới", FIVB bình luận trong phần nội dung.

Veronica Adhiambo (số 15) là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trận với 19 điểm (Ảnh: Volleytrails).

Đáng chú ý, FIVB đã ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của chủ công Veronica Adhiambo, khi ghi tới 19 điểm cho tuyển Kenya, nhiều nhất trận đấu, trong đó có 3 pha chắn bóng và 1 pha ghi điểm trực tiếp.

Trong khi đó, chủ công Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ ghi điểm hiệu quả nhất của Việt Nam với 12 điểm. Tuy nhiên đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy - người được kỳ vọng nhất ở tuyển Việt Nam lại chơi không thực sự tốt ở trận đấu này và chứng kiến đội nhà thua trận.

"Bài học chúng tôi rút ra từ đây là mọi thứ đều có thể. Chúng tôi chỉ cần tập trung và có thể thắng những trận đấu lớn”, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Kenya, Geoffrey Omondi Onyango chia sẻ với kênh VBTV sau chiến thắng.