Báo Đông Nam Á phản ứng khi bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thua 3 trận

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng giải vô địch thế giới ở Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây thất vọng khi thất bại 0-3 (23-25, 22-25, 18-25) trước Kenya. Như vậy, chúng ta đã khép lại giải thế giới với ba trận toàn thua.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước Kenya (Ảnh: FIVB).

Đó là kết quả đáng buồn nhưng sau giải đấu lớn này, thầy trò HLV Tuấn Kiệt sẽ rút ra được kinh nghiệm để hướng tới hành trình khác trong tương lai.

Bình luận về thất bại của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, tờ Khaosod (Thái Lan) có bài viết: “Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thua cả ba trận, đứng cuối bảng ở giải thế giới”.

Tờ báo của Thái Lan viết: “Trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã toàn thua cả ba trận. Mới nhất, họ đã thất bại trước Kenya trong trận đấu thủ tục ở bảng G.

Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dừng bước ở vòng bảng là điều được dự đoán từ trước. Họ đã mất tới gần 20 điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền nữ thế giới (FIVB) và tụt xuống hạng 28”.

Tờ Thairath bình luận: “Không có Bích Tuyền, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không còn giữ được sức mạnh. Họ thua liền ba trận ở giải thế giới và tụt xuống vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng của FIVB.

Hành trình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới đã khép lại. Họ chỉ thắng đúng một set trong trận đấu với Ba Lan. Điều đáng nói, trong trận giao hữu trước giải đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng dễ dàng 4-0 trước Kenya nhưng tới hôm qua, họ lại thất bại 0-3 trước đối thủ này. Phải chăng, đội bóng này đã suy yếu?”.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Main Stand viết: “Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chia tay giải bóng chuyền nữ thế giới sau thất bại 0-3 trước Kenya. Ở giải đấu này, đội bóng của HLV Tuấn Kiệt đã toàn thua cả ba trận, họ chỉ thắng 1 set và thua 9 set”.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình ở giải thế giới với ba thất bại (Ảnh: FIVB).

Tờ Suara Merdeka (Indonesia) bình luận: “Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chia tay giải thế giới với thất bại 0-3 trước Kenya. Đây là chiến thắng thuyết phục của đại diện châu Phi. Họ có lần đầu tiên giành chiến thắng trước đối thủ tới từ châu Á ở giải thế giới. Ở hai giải đấu trước, Kenya đã thắng Mexico vào năm 2018 và thắng Cameroon vào năm 2022.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải chấp nhận vị trí thứ 4 khi toàn thua cả ba trận trong lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền nữ thế giới.

Veronica Adhiambo là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi đóng góp 19 điểm. Trong khi đó, Belinda Nanjala Barasa cho thấy cô là tay chắn bóng tuyệt vời khi có 5 lần thành công, nhiều nhất trận đấu. Bên phía tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Vi Thị Như Quỳnh ghi nhiều điểm nhất với 12 điểm”.