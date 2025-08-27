Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Kenya, chia tay giải thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu với Kenya vào chiều 27/8 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng của Giải bóng chuyền nữ thế giới tại Thái Lan. Trên bảng xếp hạng thế giới, tuyển Việt Nam xếp thứ 22, hơn một bậc so với Kenya. Sau hai lượt trận ở vòng bảng, tuyển Việt Nam và Kenya đều chỉ có một set thắng và thua cả hai trận (trước Đức và Ba Lan), cùng bị loại sớm.

Trước một đối thủ ngang tầm và từng thua khi hai đội giao hữu tại Hà Nội trước thềm giải thế giới, kỳ vọng vào chiến thắng cho tuyển Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, trong một trận đấu các vị trí thi đấu chỉ ở mức tròn vai hoặc dưới sức, tuyển nữ Việt Nam càng thi đấu càng bất ổn dẫn tới kết quả thua chóng vánh 0-3 (23-25, 22-25, 18-25). Như vậy, tuyển Việt Nam kết thúc giải thế giới với vị trí cuối bảng G.