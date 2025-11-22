FIFA trao quyền đặc biệt cho Indonesia ở giải đấu mới lạ

FIFA Series là giải đấu kế thừa FIFA World Series. Đây là giải đấu bóng đá được tổ chức hai năm một lần, tạo cơ hội để nhiều đội tuyển quốc gia từ những liên đoàn khác nhau đối đầu nhau trong khuôn khổ FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA).

Indonesia là một trong những nước chủ nhà của giải FIFA Series 2026 (Ảnh: Getty).

Thông thường, FIFA mời khá nhiều đội bóng từ những nền bóng đá có trình độ thấp tham dự giải đấu này, tạo điều kiện cho họ có cơ hội thi đấu với nhiều đội bóng khác nhau trên thế giới (trong đó có cả những đội bóng mạnh như Croatia). Do đó, giải đấu này vẫn được ví như “World Cup cấp thấp”.

Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2024, quy tụ 24 đội tuyển và chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, cùng 6 quốc gia đăng cai. Thành công của FIFA World Series 2024 đã thúc đẩy FIFA quyết định tiếp tục tổ chức FIFA Series vào năm 2026 dành cho cả đội tuyển nam và nữ.

Đêm qua, FIFA công bố Indonesia được chọn là chủ nhà của một trong 8 bảng đấu của FIFA World Series 2026 cùng với Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda và Uzbekistan.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, chia sẻ trên trang chủ FIFA: “Giải FIFA Series hướng đến việc mở rộng cơ hội phát triển cho cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết và đa dạng trong bóng đá thông qua những trận đấu mang nhiều ý nghĩa.

FIFA Series là giải đấu mới lạ sẽ được tổ chức vào tháng 3 và tháng 4 năm sau (Ảnh: FIFA).

Bằng cách kết nối các quốc gia thông qua thi đấu, FIFA Series kỳ vọng củng cố sự phát triển của môn thể thao này ở mọi cấp độ, đưa cộng đồng bóng đá địa phương đến gần hơn với sân khấu toàn cầu”.

Theo FIFA, dù có nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn đăng cai nhưng cơ quan này đã lựa chọn các địa điểm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. "FIFA Series dành cho bóng đá nam sẽ được tổ chức tại Australia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda và Uzbekistan", thông cáo nêu rõ.

Ở nội dung bóng đá nữ, FIFA Series sẽ lần đầu ra mắt vào năm sau, với ba quốc gia đăng cai gồm Brazil, Bờ Biển Ngà và Thái Lan.