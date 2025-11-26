FIFA thay đổi lớn ở World Cup 2026, nhiều “ông lớn” hưởng lợi

Theo cơ chế bốc thăm mới, 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA hiện tại sẽ được tách nhau ở nhánh đấu, với điều kiện họ giành quyền nhất bảng ở vòng đấu đầu tiên. Điều này đồng nghĩa hai ứng viên mạnh nhất là Tây Ban Nha và Argentina chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết, trong khi Anh sẽ không phải chạm trán Pháp cho đến trận cuối cùng tại sân MetLife (New Jersey) vào ngày 19/7/2026.

Argentina có thể tránh Tây Ban Nha cho tới trận chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Nếu lọt vào bán kết, Anh nhiều khả năng phải đối đầu với Tây Ban Nha hoặc Argentina. Trước đó, họ có thể chạm trán với Bồ Đào Nha, Đức, Brazil hoặc Hà Lan ở vòng tứ kết. Dù vậy, việc được xếp làm hạt giống số 1 ở một phần tư nhánh đấu giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel có con đường “dễ thở” hơn so với các đối thủ lớn khác.

Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Washington D.C. vào ngày 5/12. FIFA đã công bố nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 sẽ gồm 3 đội chủ nhà cùng với 9 đội bóng có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Các nhóm 2, 3 và 4 sẽ được xác định dựa trên thứ hạng FIFA còn lại.

4 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng FIFA được phân thành các nhánh khác nhau (Ảnh: The Sun).

48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Như thông lệ, hai đội cùng một liên đoàn không thể nằm chung bảng, ngoại trừ UEFA, nơi mỗi bảng tối đa được phép có hai đội châu Âu. Quy tắc này nhằm đảm bảo sự đa dạng lục địa trong mỗi bảng đấu, đồng thời duy trì tính cạnh tranh và cân bằng giữa các đội tuyển.

Trong đó, Mexico được ấn định vào bảng A và thi đấu trận khai mạc World Cup 2026 trên sân Azteca vào ngày 11/6/2026. Canada được xếp vào bảng B, còn Mỹ nằm ở bảng D.

Dựa theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, các nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm World Cup 2026 được xác định như sau:

Nhóm 1: Canada, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Bỉ, Đức.

Nhóm 2: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand và 6 đội tham dự thông qua vòng play-off.