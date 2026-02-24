Đội tuyển ở quốc gia nhỏ nhất bất ngờ có biến trước thềm World Cup 2026

HLV kỳ cựu người Hà Lan Dick Advocaat đã bất ngờ từ chức thuyền trưởng đội tuyển Curacao, chỉ ba tháng sau khi giúp quốc đảo này trở thành đội tuyển có quy mô nhỏ nhất trong lịch sử giành quyền tham dự một kỳ World Cup.

HLV Dick Advocaat bất ngờ từ chức ở đội tuyển Curacao ở thời điểm vài tháng nữa sẽ diễn ra World Cup (Ảnh: Getty).

Theo tờ AD (Hà Lan), nhà cầm quân 78 tuổi đưa ra quyết định rời ghế để chăm sóc con gái đang “gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng”. Trong tuyên bố chính thức, HLV Advocaat chia sẻ: “Tôi luôn nói rằng gia đình quan trọng hơn bóng đá. Vì thế, đây là một quyết định tự nhiên.

Dẫu vậy, tôi sẽ rất nhớ Curacao, con người nơi đây và các cộng sự của mình. Việc đưa quốc gia nhỏ nhất thế giới giành vé dự World Cup là một trong những đỉnh cao sự nghiệp của tôi. Tôi tự hào về các cầu thủ, ban huấn luyện và những người đã tin tưởng chúng tôi”.

Ngay sau khi HLV Advocaat rời nhiệm sở, Liên đoàn bóng đá Curacao đã bổ nhiệm một chiến lược gia người Hà Lan giàu kinh nghiệm khác là Fred Rutten thay thế.

Trước đó, HLV Advocaat từng vắng mặt ở trận quyết định vòng loại World Cup 2026 gặp Jamaica tại Kingston hồi tháng 11 do phải trở về quê nhà vì vợ lâm bệnh. Sau đó, ông được cho là đã bật khóc trước màn hình tivi khi Curacao cầm hòa 0-0, qua đó làm nên lịch sử.

Curacao là quốc đảo có diện tích 444 km2 và chỉ có hơn 150.000 dân, đã vượt qua mọi dự đoán để ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước họ, quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup là Iceland vào năm 2018.

Curacao là quốc gia nhỏ bé nhất giành quyền tham dự World Cup trong lịch sử (Ảnh: Getty).

Tại vòng chung kết mùa hè này, Curacao rơi vào bảng đấu đầy thử thách cùng Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà. Dù có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo vào phút chót, HLV Advocaat trước khi rời đi đã kịp hoàn tất kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển.

Trong những tháng gần đây, ông đã sang Mỹ khảo sát và quyết định chọn Boca Raton (thành phố ven biển gần Miami) làm đại bản doanh cho Curacao trong thời gian tranh tài.

Sự ra đi của Advocaat khép lại một chương đặc biệt trong lịch sử bóng đá Curacao. Dù không còn trực tiếp dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2026 nhưng dấu ấn của nhà cầm quân lão luyện người Hà Lan sẽ mãi gắn liền với kỳ tích chưa từng có của quốc đảo nhỏ bé vùng Caribe.