Đánh bại Celta Vigo, Real Madrid nuôi hy vọng bám đuổi Barcelona

Sau hai trận thua liên tiếp, Real Madrid chịu nhiều sức ép khi hành quân đến sân Balaidos của Celta Vigo. HLV Arbeloa đưa ra nhiều điều chỉnh về đội hình, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Guler, Brahim Diaz và Vinicius.

Tình huống ghi bàn mở tỷ số của Tchouameni (Ảnh: Getty).

Real Madrid đẩy cao đội hình lên tấn công và sức ép đó đã sớm phát huy tác dụng. Phút thứ 11, Tchouameni mở tỷ số 1-0 cho đội khách với cú sút xa đẹp mắt.

Tưởng như bàn thắng sớm sẽ giúp Real Madrid giải tỏa áp lực, nhưng thầy trò HLV Arbeloa vẫn thi đấu rời rạc, hàng thủ chơi mất tập trung. Phút 25, Borja Iglesias gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm chớp nhoáng.

Bị thủng lưới, Real Madrid tạo ra sức ép khủng khiếp trước khung thành của Celta Vigo. Tuy nhiên, hàng thủ của đội chủ nhà chơi kiên cường và bảo toàn tỷ số hòa sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Real Madrid vẫn là đội nắm giữ thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Vinicius và Guler đều khá vội vàng, thiếu chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Real Madrid vất vả giành 3 điểm trên sân của Celta Vigo (Ảnh: Getty).

May mắn đã đến với Real Madrid ở phút 90+4, Cú sút xa của Federico Valverde đập người hậu vệ Celta Vigo đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Radu, mang về chiến thắng vất vả 2-1 cho Real Madrid.

Giành 3 điểm trên sân của Celta Vigo, Real Madrid có 63 điểm sau 27 trận, kém đội đầu bảng Barcelona đúng 1 điểm. Ở vòng 27 La Liga, CLB xứ Catalonia làm khách trên sân San Mames của Bilbao.

Đội hình thi đấu

Celta Vigo: Radu, Rodríguez, Starfelt, Alonso, Mingueza (Aspas 83'), Roman, Moriba (Vecino 90'), Carreira, Jutgla (Hugo Alvarez 70'), Iglesias (El-Abdellaoui 70'), Swedberg (Fer Lopez 69').

Bàn thắng: Iglesias (25').

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy, Valverde, Guler (Palacios 65'), Tchouameni, Pitarch (Angel 90'), Brahim Diaz (Gonzalo Garcia 77'), Vinicius.

Bàn thắng: Tchouameni (11'), Valverde (90'+4).