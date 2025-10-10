Đội tuyển châu Phi gây sốc khi từ chối ra sân ở vòng loại World Cup

Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia Guinea Xích Đạo gặp khủng hoảng khi đội bóng này bất ngờ từ chối ra sân trong trận đấu với Malawi vào hôm qua (9/10), khiến trận đấu phải hủy bỏ.

Guinea Xích Đạo từ chối ra sân trong trận đấu với Malawi ở vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10, Guinea Xích Đạo sẽ thi đấu hai trận gặp Malawi và Liberia. Tuy nhiên, trận đấu của Guinea Xích Đạo và Malawi đã không thể diễn ra như dự kiến.

Theo nhà báo thể thao châu Phi Mickey Jnr, các tuyển thủ Guinea Xích Đạo đã có căng thẳng với Liên đoàn bóng đá nước nhà trước trận đấu. Điều này tạo ra hàng loạt rắc rối, khiến toàn đội quyết định không tới Malawi.

Nguồn tin cho biết, kế hoạch di chuyển của đội bóng thay đổi liên tục vào phút chót. Ban đầu, các cầu thủ được thông báo sẽ bay vào sáng ngày 9/10. Tuy nhiên, sau bữa sáng cùng ngày, họ bất ngờ được báo rằng chuyến bay sẽ dời sang buổi chiều. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ đến nơi chỉ ngay trước giờ thi đấu, không có thời gian nghỉ ngơi hay chuẩn bị chuyên môn.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi các cầu thủ được yêu cầu thay đồ ngay trên máy bay và di chuyển thẳng từ sân bay tới sân vận động để thi đấu. Tuy nhiên, toàn đội không chấp nhận phương án này. Sau cuộc họp khẩn giữa các cầu thủ, họ thống nhất không lên đường sang Malawi.

Ngay sau đó, trận đấu chính thức bị hủy và thông tin được gửi đến đội chủ nhà Malawi vào giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, toàn đội Guinea Xích Đạo xác nhận sẽ trở lại thi đấu với Liberia trên sân nhà vào ngày 13/10 tới.

Trước đó, Guinea Xích Đạo đã bị xử thua trong hai trận đấu với Namibia và Liberia vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu là Emilio Nsue (Ảnh: BBC).

Khủng hoảng lần này tiếp tục phủ bóng đen lên chiến dịch vòng loại World Cup 2026 không suôn sẻ của Guinea Xích Đạo. Trước đó, họ đã bị FIFA xử thua 0-3 ở hai trận thắng Namibia và Liberia do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, đó là tiền đạo Emilio Nsue.

Đáng chú ý, Nsue chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong cả hai trận đấu đó. FIFA đã ra án phạt cấm thi đấu 6 tháng ở cấp độ đội tuyển quốc gia đối với cựu cầu thủ của Middlesbrough và Birmingham City. Việc bất ngờ mất 6 điểm khiến Guinea Xích Đạo không còn cơ hội cạnh tranh ở vòng loại World Cup 2026.