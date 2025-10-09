Xác định 19 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

19 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (6 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (3 đội): Morocco, Tunisia, Ai Cập.

Trong loạt trận áp chót bảng A vòng loại World Cup 2026 vào tối 8/10, Ai Cập đã dễ dàng đánh bại đội bóng yếu là Djibouti (xếp hạng 193 thế giới) với tỷ số 3-0. Trong đó, ngôi sao Mohamed Salah đã rực sáng khi đóng góp cú đúp trong trận đấu này.

Salah và các đồng đội Ai Cập giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Với kết quả trên, Ai Cập đã giành vé tham dự World Cup 2026 khi chắc chắn đứng đầu bảng A với 23 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với đội xếp thứ hai là Burkina Faso trong bối cảnh vòng loại chỉ còn một trận đấu nữa.

Trong quá khứ, Ai Cập từng tham dự ba kỳ World Cup vào các năm 1934, 1990 và 2018. Trong đó, ở lần tham dự gần nhất vào năm 2018, Salah và các đồng đội thi đấu thất vọng khi toàn thua cả ba trận đấu với Nga, Uruguay và Saudi Arabia. Đến vòng loại World Cup 2022, Ai Cập đã thua trước Senegal ở loạt sút luân lưu ở trận play-off và lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Như vậy, Ai Cập là đội bóng thứ ba ở khu vực châu Phi giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới sau Morocco và Tunisia. Tối và đêm nay, loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi tiếp tục diễn ra. Các đội bóng như Senegal, Algeria có cơ hội tiếp bước giành vé tham dự giải đấu tại Mỹ, Canada, Mexico.

Salah lần thứ hai giúp Ai Cập giành vé tham dự World Cup (Ảnh: Getty).

Tính tới thời điểm này, FIFA đã xác định 19 suất tham dự World Cup bao gồm: Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), New Zealand (châu Đại dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ).

Các khu vực như châu Phi và châu Á hứa hẹn sẽ xác định thêm được các đại diện tiếp theo trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10. Trong khi đó, khu vực châu Âu mới khởi tranh vòng loại World Cup nên chỉ xác định được đại diện vào năm sau.