Ngôi sao gốc Việt đắt giá nhất thế giới giành quyền tham dự World Cup 2026

Ở lượt trận thứ 9 bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Algeria cần một chiến thắng trước đội bóng yếu Somalia để giành quyền tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh. Cuối cùng, Algeria đã hoàn thành nhiệm vụ này khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0.

Ibrahim Maza trong màu áo đội tuyển Algeria (Ảnh: Getty).

Ngôi sao Riyad Mahrez là người hùng của Algeria trong trận đấu này khi đặt dấu giày trong cả 3 bàn thắng (ghi 1 bàn, kiến tạo 2 bàn). Như vậy, Algeria đã trở thành đội bóng thứ 4 ở châu Phi góp mặt ở World Cup 2026 sau Ai Cập, Morocco và Tunisia.

Đáng chú ý, trong thành phần của đội tuyển Algeria có cầu thủ gốc Việt là Ibrahim Maza. Anh trở thành cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam hiếm hoi góp mặt ở World Cup.

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 2005 đã quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria (thay vì tuyển Việt Nam hoặc Đức), dù trong quá khứ, anh là thành viên của các đội trẻ Đức.

Ibrahim Maza là cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới ở thời điểm này khi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 12 triệu euro (372 tỷ đồng). Trong mùa hè vừa qua, Ibrahim Maza đã chuyển từ Hertha Berlin sang Leverkusen với giá 14 triệu euro.

Ibrahim Maza khoác áo Leverkusen thi đấu ở Bundesliga và Champions League mùa này (Ảnh: Getty).

Tiền vệ của Leverkusen bắt đầu khoác áo đội tuyển Algeria từ tháng 10/2024. Tới nay, anh đã có 5 trận ra sân cho đội bóng Bắc Phi. Chia sẻ về lý do lựa chọn Algeria, Ibrahim Maza cho biết: “Tôi lựa chọn đội tuyển Algeria vì lý do thể thao. Gia đình đã cố vấn cho tôi về sự lựa chọn này. Đây là quyết định không dễ dàng khi tôi đã có nhiều thời gian gắn bó và tích lũy kinh nghiệm ở các lứa trẻ của Đức”.

Tính tới thời điểm ngày 10/10, FIFA đã xác định 20 đội tham dự World Cup 2026 là Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), New Zealand (châu Đại dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ).