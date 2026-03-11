Tuyển Iran chính thức tuyên bố không tham dự World Cup 2026

Theo thông tin được phát trên truyền hình nhà nước Iran, các cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện cách đây gần hai tuần đã khiến lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Khamenei thiệt mạng, đồng thời làm bùng phát xung đột trên diện rộng tại khu vực Vùng Vịnh.

“Kể từ khi chính phủ này sát hại lãnh tụ của chúng tôi, chúng tôi không có đủ điều kiện để tham gia World Cup”, Bộ trưởng Ahmad Donyamali tuyên bố.

Tuyển Iran không tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

World Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Mexico và Canada.

Theo ông Donyamali, tình hình hiện tại khiến Iran không thể đảm bảo điều kiện an toàn để tham dự giải đấu.

“Con em của chúng tôi không được an toàn và về cơ bản không tồn tại điều kiện để tham gia giải đấu trong bối cảnh như vậy”, ông nói.

Ông cũng cáo buộc các hành động quân sự nhằm vào Iran đã đẩy đất nước vào nhiều cuộc xung đột trong thời gian gần đây.

“Với những hành động thù địch mà họ đã thực hiện đối với Iran, họ đã ép chúng tôi phải đối mặt với hai cuộc chiến trong vòng 8 hoặc 9 tháng và khiến hàng nghìn người dân của chúng tôi thiệt mạng. Vì vậy, chắc chắn chúng tôi không thể xuất hiện tại World Cup”, vị bộ trưởng nhấn mạnh.

Việc Iran rút lui khiến cho World Cup 2026 xáo trộn (Ảnh: Reuters).

Trong lễ bốc thăm diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Theo lịch thi đấu, cả ba trận vòng bảng của Iran đều được tổ chức tại Mỹ, trong đó hai trận diễn ra ở Los Angeles và một trận tại Seattle.

Đáng chú ý, Iran là quốc gia duy nhất vắng mặt tại hội nghị chuẩn bị cho các đội tham dự World Cup do FIFA tổ chức tuần trước tại Atlanta.

Hiện tại, FIFA chưa bình luận về động thái rút lui của Iran ở World Cup 2026. Có khả năng, FIFA sẽ cử Iraq tham dự giải đấu này thay thế Iran, còn UAE tham dự vòng play-off liên lục địa.