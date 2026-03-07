FIFA sẽ kích hoạt điều khoản đặc biệt nếu Iran rút khỏi World Cup

Gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng đội tuyển Iran có thể sẽ rút khỏi World Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj thừa nhận: “Với những gì xảy ra hôm nay và cuộc tấn công của Mỹ, rất khó để chúng tôi có thể hướng tới kỳ World Cup 2026. Quyết định cuối cùng thuộc về các nhà quản lý thể thao”.

Tuyển Iran có nguy cơ không thể giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Theo tờ Sport Bible, trong trường hợp Iran vẫn nhất quyết rút khỏi World Cup, FIFA sẽ kích hoạt điều khoản đặc biệt.

Cụ thể, trong trường hợp một đội không thể tham dự World Cup, Điều 6 trong quy định của FIFA dành cho World Cup sẽ được áp dụng. Điều 6.5 đề cập đến trường hợp rút lui vì “bất khả kháng”, tức những sự kiện không thể lường trước.

Quy định này nêu rõ: “Nếu một liên đoàn thành viên tham dự rút lui hoặc trận đấu không thể diễn ra hoặc bị hủy bỏ do sự kiện bất khả kháng, cơ quan tổ chức được FIFA ủy quyền (bao gồm Trung tâm điều hành giải đấu) sẽ tự quyết định và đưa ra các biện pháp cần thiết”.

Ngoài ra, quy định cũng nêu rằng nếu một trận đấu không thể diễn ra do bất khả kháng, liên đoàn châu lục cùng hai liên đoàn tham dự phải thống nhất phương án giải quyết để trình FIFA phê duyệt.

Tuyển Iran cũng có nguy cơ không thể dự vòng play-off liên lục địa (Ảnh: Getty).

Điều 6.7 cũng quy định: “Nếu một liên đoàn tham dự rút lui hoặc bị loại khỏi World Cup 2026, FIFA sẽ toàn quyền quyết định phương án xử lý và có thể thay thế đội bóng đó bằng một liên đoàn khác”.

Tóm lại, nếu đội tuyển Iran không thể tham dự World Cup mùa hè này, FIFA có hai lựa chọn. Họ có thể tìm đội tuyển khác thay thế hoặc điều chỉnh thể thức để bảng đấu của Iran chỉ còn ba đội. Ở giải đấu sắp tới, Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập.

Không chỉ riêng trường hợp của Iran, người hâm mộ còn lo ngại Iraq không thể tham dự vòng play-off vì tình hình xung đột căng thẳng ở Trung Đông.

Iraq dự kiến sẽ đối đầu chung kết play-off với đội thắng trong cặp đấu giữa Bolivia và Suriname vào ngày 31/3 để tranh suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đang xuất hiện nhiều lo ngại về việc trận đấu tại thành phố Monterrey (Mexico) có thể không diễn ra theo kế hoạch.

Ngay cả trước khi xung đột tại Trung Đông leo thang, việc tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup tại Mexico đã gây tranh cãi do tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, từng trấn an rằng ông “không quá lo lắng” về tình hình. Tuy nhiên, tình hình xung đột ở Trung Đông cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới Iraq. Theo BBC Travel, không phận Iraq hiện đã đóng cửa, trong khi chính quyền Mỹ khuyến cáo công dân rời khỏi quốc gia này “ngay lập tức”.

Theo tờ Guardian, FIFA đã thông báo với Iraq rằng trận play-off vẫn sẽ được tổ chức. Tuy vậy, một nguồn tin thân cận với đội tuyển Iraq cho biết vẫn còn “rất nhiều trở ngại cần phải vượt qua”.

Do ảnh hưởng của xung đột, các cầu thủ Iraq hiện chưa thể tập trung tập luyện cùng nhau.

Trong thông báo phát đi hôm thứ Tư, đội tuyển Iraq đã cập nhật tình hình và đề cập đến HLV trưởng Graham Arnold, người hiện đang ở UAE. Họ thông báo: “FIFA và AFC hoàn toàn nắm rõ mọi diễn biến liên quan đến tình hình của đội tuyển chúng tôi.

Vì việc đóng cửa không phận nên HLV trưởng Graham Arnold không thể rời UAE. Ngoài ra, nhiều đại sứ quán hiện vẫn đóng cửa, khiến một số cầu thủ cùng các thành viên trong ban huấn luyện và đội ngũ y tế không thể xin thị thực nhập cảnh vào Mexico”.

Đội tuyển Iraq cũng khẳng định họ vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với FIFA và AFC để cập nhật tình hình.