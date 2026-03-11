Bóng đá Iran tuyên bố về khả năng rút khỏi World Cup 2026

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mehdi Taj cho biết: “Nếu World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh như thế này, ai còn đủ tỉnh táo để đưa đội tuyển quốc gia của mình tới một nơi như vậy?”.

Tuyển Iran nhiều khả năng sẽ rút khỏi World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

World Cup 2026 do ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai. Theo lịch thi đấu, Iran dự kiến chơi cả ba trận vòng bảng tại Mỹ, trong đó hai trận ở Los Angeles và một trận tại Seattle.

Khả năng Iran tham dự giải đấu đã bị đặt dấu hỏi kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào tháng trước, khiến Tehran thực hiện các hành động đáp trả.

Trong khi đó, tại giải bóng đá nữ châu Á 2026 đang diễn ra ở Australia, một số cầu thủ của đội tuyển Iran đã xin tị nạn. Theo thông báo từ Chính phủ Australia, năm cầu thủ, trong đó có đội trưởng Zahra Ghanbari, đã rời khách sạn của đội trong đêm để tìm kiếm sự bảo hộ từ phía nhà chức trách Australia. Truyền thông địa phương cho biết ít nhất hai thành viên khác của đội cũng nộp đơn xin ở lại sau đó trong ngày.

Trước đó, một số cầu thủ của Iran từng bị truyền hình nhà nước nước này gọi là “kẻ phản bội thời chiến” khi họ giữ im lặng trong lúc quốc ca Iran được cử lên trước trận mở màn gặp Hàn Quốc. Ở hai trận vòng bảng tiếp theo, toàn bộ cầu thủ Iran đều hát quốc ca và thực hiện nghi thức chào quân đội.

5 cầu thủ tuyển nữ Iran (áo đỏ) đã xin tị nạn ở Australia (Ảnh: Getty).

Ông Taj khẳng định các cầu thủ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trong nghi lễ quốc ca. Ông nói: “Đội tuyển nữ của chúng tôi đã hát quốc ca và thực hiện nghi thức chào quân đội”.

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Iran cũng đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ việc. Ông Taj nói: “Tổng thống Mỹ đã đăng hai bài trên mạng xã hội về đội tuyển nữ và nói rằng họ được chào đón và nên trở thành người tị nạn.

Ông ấy còn gây sức ép với Australia nếu họ không cấp quy chế tị nạn. Làm sao chúng tôi có thể lạc quan về một kỳ World Cup được tổ chức tại Mỹ?”.

Hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định về trường hợp của Iran. Một đội tuyển khác ở Tây Á là Iraq cũng đang gặp khó. Không phận nước này đã đóng. Do đó, một nửa đội hình của Iraq chưa thể sang Mexico tham dự vòng play-off liên lục địa vào cuối tháng. HLV Graham Arnold cũng bị kẹt lại ở UAE.