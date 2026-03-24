Federico Chiesa rút lui, Italy lo lắng về mục tiêu giành vé dự World Cup

Lịch thi đấu bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu 2h45 ngày 27/3: Ukraine - Thụy Điển 2h45 ngày 27/3: Ba Lan - Albania 2h45 ngày 27/3: Đan Mạch - Bắc Macedonia 2h45 ngày 27/3: CH Séc - Ireland 2h45 ngày 27/3: Italy - Bắc Ireland 2h45 ngày 27/3: Wales - Bosnia & Herzegovina 2h45 ngày 27/3: Thổ Nhĩ Kỳ - Romania 2h45 ngày 27/3: Slovakia - Kosovo

Sau khi hội quân tại Trung tâm huấn luyện Coverciano ngày 23/3, tiền đạo CLB Liverpool được đội ngũ y tế đánh giá không đủ thể trạng để tham gia hai trận đấu sắp tới.

Sự vắng mặt của Chiesa là tổn thất lớn với đội tuyển Italy (Ảnh: Getty).

Thông báo chính thức từ đội tuyển Italy cho biết: “Sau khi được đánh giá tình trạng sức khỏe khi đến Trung tâm Coverciano, Chiesa được xác định là không đủ điều kiện thi đấu hai trận tiếp theo. Theo thỏa thuận với câu lạc bộ, cầu thủ này rời trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia”.

Quyết định này khép lại màn tái xuất không trọn vẹn của Federico Chiesa trong màu áo đội tuyển Italy. Trước đó, anh được triệu tập lần đầu kể từ sau Euro 2024, đánh dấu nỗ lực tìm lại vị trí ở đội tuyển sau quãng thời gian dài sa sút phong độ và không có chỗ đứng ổn định tại CLB Liverpool.

Sau khi chia tay Chiesa, HLV Gattuso quyết định triệu tập tiền đạo đang khoác áo Bologna, Nicolo Cambiaghi thay thế. Đây được xem là sự bổ sung đáng chú ý cho Cambiaghi trong bối cảnh Italy đang tìm kiếm những gương mặt mới trên hàng công.

HLV Gattuso lên tiếng về tình hình của Chiesa: "Tôi thường xuyên nói chuyện với Chiesa. Chúng tôi phải tôn trọng quyết định và vấn đề của mỗi người. Chúng tôi hiểu rõ những gì mình nói với nhau và tôi phải tôn trọng những gì cầu thủ nói với tôi. Tôi không thể nói gì hơn".

Theo lịch thi đấu vòng play-off World Cup 2026, đội tuyển Italy đối đầu Bắc Ireland vào ngày 27/3. Nếu giành chiến thắng, Azzurri sẽ tranh vé trực tiếp dự World Cup 2026 gặp đội thắng ở cặp đấu Wales - Bosnia & Herzegovina.

Danh sách đội tuyển Italy chuẩn bị cho vòng play-off World Cup 2026

Thủ môn: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Hậu vệ: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Tiền vệ: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Tiền đạo: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).