Eze lập hat-trick giúp Arsenal vùi dập Tottenham

Eberechi Eze trở thành tâm điểm tại Emirates khi lập hat-trick, góp công lớn giúp Arsenal đánh bại Tottenham 4-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, qua đó nối dài chuỗi thắng derby Bắc London lên bốn trận, dài nhất của họ ở thế kỷ này.

Arsenal nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút thứ 3, Eze mở ra cơ hội lớn đầu tiên bằng đường chọc khe tinh tế cho Declan Rice, nhưng cú vô lê của tiền vệ người Anh lại tìm đúng vị trí của Guglielmo Vicario sau khi chạm Kevin Danso. Sức ép tiếp tục được "Pháo thủ" duy trì với các pha dứt điểm của Mikel Merino và Bukayo Saka, buộc hàng thủ Tottenham liên tục giật mình chống đỡ.

Arsenal chơi áp đảo trước Tottenham (Ảnh: Getty).

Sự khó chịu mà Tottenham tạo ra bằng cách làm chậm nhịp độ trận đấu chỉ khiến khán giả Emirates thêm phần bức bối. Trong khi đó, Arsenal vẫn miệt mài tìm bàn thắng khi Jurrien Timber và Saka đều không thể tận dụng cơ hội ghi bàn.

Sự chờ đợi của các cổ động viên chủ nhà được giải tỏa ở phút 36, khi Merino tung đường chọc khe sắc lẹm để Leandro Trossard thoát xuống, xoay người dứt điểm đưa bóng nằm gọn vào góc lưới, mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thắng mở tỷ số giúp Arsenal có được sự thoải mái. Năm phút sau, Eze trừng phạt khoảng trống trong vòng cấm Tottenham bằng cú sút chạm chân Van de Ven, khiến Vicario bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Ngay khi hiệp hai bắt đầu được 40 giây, Arsenal tiếp tục nổ súng. Timber tung đường kiến tạo chính xác để Eze dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp, nâng tỉ số lên 3-0. Tottenham chỉ kịp thắp lên hy vọng khi Joao Palhinha cướp bóng từ Martin Zubimendi và Richarlison tung cú nã đại bác từ xa, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Richarlison tung cú nã đại bác từ xa ghi bàn cho Tottenham (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, sự vùng lên của đội khách nhanh chóng bị dập tắt, đặc biệt sau khi Cristian Romero nhận thẻ vàng vì phản ứng thái quá, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở trận gặp Fulham. Khoảng cách hai bàn vẫn đủ cho Arsenal sự thoải mái trên sân nhà.

Eze khép lại buổi tối hoàn hảo bằng pha lập công thứ ba. Phút 76, nhận đường chuyền của Trossard, anh vượt qua Destiny Udogie rồi sút tung lưới Totenham, hoàn tất hat-trick rực rỡ. Cầu thủ người Anh thậm chí còn suýt ghi bàn thứ tư nếu cú sút sau đó không bị cản phá.

Eze ăn mừng cùng đồng đội sau khi lập hat-trick vào lưới Tottenham (Ảnh: Getty).

Chiến thắng 4-1 giúp Arsenal nâng chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 15 trận và củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 6 điểm so với đội nhì bảng Chelsea. Ngược lại, Tottenham tiếp tục sa sút khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, thua 3 trận và rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.