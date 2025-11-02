Arsenal dễ dàng hạ Burnley, củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Burnley 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, qua đó tạm thời nới rộng khoảng cách dẫn đầu lên bảy điểm. Đây đã là chiến thắng thứ 24 của “Pháo thủ” trong 25 trận gần nhất trước các đội bóng mới thăng hạng.

Dù đã chuẩn bị kỹ cho các tình huống cố định của Arsenal, Burnley vẫn sớm nhận bàn thua. Phút 15, từ quả phạt góc của đội khách, bóng được đưa vào vòng cấm và Viktor Gyokeres - mục tiêu chuyển nhượng cũ của chính Burnley - đánh đầu mở tỷ số cho "Pháo thủ".

Gyokeres ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Thế trận hoàn toàn nghiêng về Arsenal trong hiệp một. Maxime Esteve mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Bukayo Saka dứt điểm, nhưng thủ môn Martin Dubravka xuất sắc cứu thua. Ngôi sao người Slovakia tiếp tục tỏa sáng khi một lần nữa từ chối cơ hội ghi bàn của Saka ở pha đối mặt sau đó.

Phút 55, Leandro Trossard có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cú sút của anh bị Axel Tuanzebe phá ra ngay trên vạch vôi. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ không nản lòng. Chỉ vài phút sau, anh chuyền bóng chuẩn xác để Declan Rice bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 2-0 cho Arsenal.

HLV Mikel Arteta sau đó rút Gyokeres ra nghỉ, giúp Burnley phần nào giảm áp lực nơi hàng thủ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Scott Parker vẫn bế tắc trong việc tạo ra cơ hội nguy hiểm. Mãi đến phút 73, Burnley mới có pha bóng đáng chú ý khi Esteve đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Florentino, nhưng tiền vệ này không thể dứt điểm thành công.

Rice ăn mừng cùng đồng đội sau khi nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà thậm chí suýt nhận thêm bàn thua ở phút 80 khi cú sút xoáy của Ethan Nwaneri đi chệch cột dọc trong gang tấc. Burnley bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ chắc chắn của Arsenal, khép lại chuỗi hai trận thắng liên tiếp của mình.

Chiến thắng này không chỉ củng cố ngôi đầu bảng cho Arsenal mà còn có thể mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch, khi họ tạm bỏ xa nhóm bám đuổi bảy điểm trước khi các đội trong top 4 ra sân.