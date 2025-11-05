Arsenal toàn thắng 10 trận liên tiếp

Trước trận đấu với Slavia Praha, Arsenal đang vô cùng thăng hoa khi duy trì chuỗi toàn thắng trong 9 trận đấu liên tiếp. Dù phải làm khách ở đất CH Séc nhưng đoàn quân của HLV Arteta vẫn dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Merino thăng hoa khi đóng góp cú đúp cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Trong đó, Mikel Merino là người hùng của Arsenal khi đóng góp cú đúp. Bàn thắng còn lại của “Pháo thủ” được thực hiện bởi Bukayo Saka. Như vậy, Arsenal đã duy trì thành tích 4 trận toàn thắng ở Champions League và nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 10.

Bước vào trận đấu này, HLV Mikel Arteta đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi bố trí Merino, Nwaneri, Hincapie, Norgaard… ra sân ngay từ đầu. Arsenal đã chiếm thế chủ động ngay từ đầu trận đấu và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của đội chủ nhà.

Tới phút 32, Arsenal đã được hưởng quả phạt đền khi trọng tài xác định Provod chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Saka dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho “Pháo thủ”.

Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục duy trì sự hưng phấn. Ngay ở phút 46, đội bóng thành London đã ghi bàn. Từ pha tạt bóng của Troussard, Merino đã băng vào đệm bóng tung lưới Slavia Praha, nâng tỷ số lên 2-0.

Arsenal toàn thắng cả 4 trận ở Champions League (Ảnh: Getty).

Chưa dừng ở đó, tới phút 68, Merino đã có bàn thắng thứ hai sau pha đánh đầu trong vòng cấm. Thủ thành của Slavia Praha đã mắc sai lầm lớn khi băng ra thiếu an toàn trong tình huống này.

Sau khi có lợi thế dẫn trước 3-0, Arsenal thi đấu ung dung trong những phút còn lại. Slavia Praha cũng không thể ghi nổi bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Arsenal. Đoàn quân của HLV Arteta đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng khi có cùng 12 điểm như Bayern Munich nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Đội hình thi đấu Slavia Praha vs Arsenal

Slavia Praha: Markovic, Vlcek, Chaloupek, Zima, Moses, Zafeiris, Sadilek, Mbodji, Sanyang, Chory, Provod

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Nwaneri, Norgaard, Rice, Saka, Merino, Trossard