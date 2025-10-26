Arsenal vượt ải Crystal Palace, vững vàng dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal tiếp tục chuỗi trận thắng ấn tượng tại Ngoại hạng Anh khi đánh bại Crystal Palace 1-0 trên sân Emirates vào tối 26/10, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi họ đang hơn đội nhì bảng Bournemouth 4 điểm.

Arsenal vượt qua thử thách mang tên Crystal Palace (Ảnh: Getty).

Trận đấu khởi đầu với thế trận chủ động bất ngờ từ đội khách Crystal Palace. Đoàn quân của Oliver Glasner, dù vừa trải qua thất bại 0-1 trước AEK Larnaca tại UEFA Conference League, đã nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một, khiến "Pháo thủ" mất thời gian để tìm lại nhịp độ.

Tuy nhiên, việc không thể tận dụng lợi thế ban đầu đã khiến "Đại bàng" phải trả giá. Phút 39, từ một quả đá phạt trong vòng cấm, Gabriel Magalhaes đánh đầu ngược trở lại khu vực phạt đền. Bóng bật ra đúng vị trí của Eberechi Eze, cựu cầu thủ của Palace đã thực hiện một cú dứt điểm đẹp mắt đưa bóng thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Arsenal. Đây là cú sút trúng đích thứ hai của Arsenal trong trận đấu, nhưng đủ để họ vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, Arsenal thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. 5 phút sau giờ nghỉ, Declan Rice tạt bóng chuẩn xác để Gabriel đánh đầu chạm xà ngang. Bóng bật ra đến chân Rice, nhưng cú sút bồi của anh lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn Dean Henderson. Vài phút sau, Bukayo Saka cũng có cơ hội nhưng cú sút của anh lại chệch cột dọc bên trái.

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng bàn thắng của Eze (Ảnh: Getty).

Lối chơi tấn công của Arsenal được cải thiện đáng kể trong hiệp hai, trong khi hàng thủ của họ tiếp tục thể hiện sự chắc chắn. Với chỉ ba bàn thua sau tám trận đấu, thành tích tốt nhất kể từ mùa giải 1998/99, "Pháo thủ" đã không cho Crystal Palace bất kỳ cơ hội nào để gỡ hòa, qua đó giành chiến thắng thứ 7 trong 8 lần đối đầu gần nhất với "Đại bàng".

Kết quả này đánh dấu trận thứ 5 giữ sạch lưới liên tiếp của Arsenal trên mọi đấu trường, giúp đoàn quân của Mikel Arteta tạo khoảng cách 4 điểm với đội xếp thứ hai Bournemouth và duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mùa này. Về phía Crystal Palace, đây là trận thứ tư liên tiếp họ không thắng, nhưng chỉ là thất bại thứ hai của họ tại Ngoại hạng Anh, giúp họ vẫn giữ vững vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng.