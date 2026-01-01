Estevao tỏa sáng, Chelsea gieo sầu cho Crystal Palace

Chelsea tiếp tục khẳng định vị thế "khắc tinh" của Crystal Palace khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân khách vào đêm 25/1, qua đó nối dài chuỗi 18 trận bất bại khi đối đầu trực tiếp với "Đại bàng". Chiến thắng này không chỉ giúp The Blues củng cố vị trí trong top đầu mà còn đẩy Crystal Palace lún sâu vào khủng hoảng.

Trận đấu khởi đầu với những pha đôi công hấp dẫn. Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace sớm có cơ hội sau pha phối hợp ăn ý với Ismaila Sarr, nhưng cú dứt điểm của anh không thắng được thủ thành Robert Sanchez. Bên phía Chelsea, Enzo Fernandez và Moises Caicedo cũng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để mở tỷ số.

Estevao chia vui cùng đồng đội sau khi mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Bước ngoặt của hiệp một đến ở phút 34, khi Estevao tận dụng sai lầm của Jaydee Canvot, vượt qua Tyrick Mitchell và dứt điểm tung lưới Dean Henderson, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước. Dù Crystal Palace nỗ lực phản ứng, nhưng họ không thể tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ.

Hiệp hai chứng kiến sự bùng nổ của Chelsea. Chỉ năm phút sau khi trở lại sân, Estevao tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Joao Pedro, người đã có pha xử lý đẳng cấp để nhân đôi cách biệt. Áp lực liên tục được The Blues tạo ra, và thành quả đến ở phút 65 khi Fernandez thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Canvot dùng tay cản bóng trong vòng cấm.

Chelsea chơi vượt trội trước Crystal Palace (Ảnh: Getty).

Tình hình của Crystal Palace càng trở nên tồi tệ khi Adam Wharton phải nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng năm phút, khiến anh bị truất quyền thi đấu và sẽ vắng mặt ở trận đấu tới. Dù Chris Richards đã nỗ lực ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 88, nhưng đó là tất cả những gì Crystal Palace có thể làm được.

Với chiến thắng này, Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời đẩy Crystal Palace vào chuỗi 11 trận không thắng trên mọi đấu trường.