Arsenal thắng nghẹt thở Chelsea tại Cúp Liên đoàn Anh

Arsenal đã đặt một chân vào trận chung kết Carabao Cup sau khi đánh bại Chelsea với tỷ số 3-2 trong trận bán kết lượt đi vào rạng sáng 15/1 tại Stamford Bridge. Chiến thắng này không chỉ kéo dài chuỗi trận bất bại của "Pháo thủ" lên con số 10 trên mọi đấu trường mà còn đánh dấu thất bại đầu tiên của Liam Rosenior trên sân nhà với tư cách huấn luyện viên trưởng.

Trước trận đấu, HLV Rosenior từng mỉa mai rằng Arsenal không phải là đội bóng chỉ biết dựa vào các tình huống cố định. Tuy nhiên, trớ trêu thay, chính "Pháo thủ" lại sớm mở tỷ số từ một pha bóng chết. Robert Sanchez của Chelsea mắc lỗi vị trí, tạo điều kiện cho Ben White đánh đầu tung lưới từ quả treo bóng của Declan Rice, ghi bàn thắng đầu tiên của anh kể từ cú đúp vào lưới Chelsea hồi tháng 4/2024.

Cầu thủ Arsenal ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Dù vậy, Chelsea đã có phản ứng tích cực. Enzo Fernandez chọc khe cho Joao Pedro, nhưng tiền đạo người Brazil lại dứt điểm chệch cột. Estevao sau đó thử vận may bằng một pha đi bóng tốc độ nhưng bị Kepa Arrizabalaga cản phá. Tuy nhiên, những điểm yếu nơi hàng thủ Chelsea vẫn lộ rõ, và William Saliba suýt nhân đôi cách biệt cho Arsenal với cú sút xa sượt qua nóc lưới trong một hiệp một đầy hấp dẫn.

Chỉ mất năm phút đầu hiệp hai, các học trò của Mikel Arteta đã gia tăng lợi thế. Lại một lần nữa, Sanchez không thể hiện tốt khi Bukayo Saka chọc khe cho White băng xuống bên cánh phải. Quả tạt của hậu vệ này tuột khỏi tầm bắt của thủ môn người Tây Ban Nha, tạo điều kiện để Viktor Gyokeres đệm bóng cận thành.

Đối diện với thất bại nặng nề trên sân nhà, Rosenior tung Alejandro Garnacho vào sân từ ghế dự bị ở phút 53, và cầu thủ người Argentina đã rút ngắn tỷ số chỉ sau bốn phút có mặt trên sân, với pha dứt điểm gọn gàng về góc xa từ đường căng ngang của Pedro Neto.

Garnacho ghi bàn cho Chelsea (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đúng lúc Chelsea nuôi hy vọng lội ngược dòng, Arsenal lại tung ra đòn đánh có thể mang tính quyết định. Không có chút may mắn hay lộn xộn nào trong bàn thắng thứ ba này, khi Gyokeres khéo léo kiến tạo để Martin Zubimendi lắt léo vượt qua hàng thủ Chelsea trước khi tung cú sút chân trái không thể cản phá, đánh bại Sanchez. Thủ thành của Chelsea trải qua một đêm khó khăn, nhưng phần nào chuộc lỗi bằng pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Mikel Merino.

Sau khi tái lập khoảng cách hai bàn, Arsenal được kỳ vọng sẽ dễ dàng kiểm soát thế trận, nhưng Garnacho lại tiếp tục ghi bàn, khiến cặp đấu hai lượt trở nên kịch tính hơn. Neto một lần nữa đóng vai trò kiến tạo, khi quả phạt góc của anh bị phá ra đúng vị trí để cầu thủ này tung cú sút chân phải, bóng nảy đất trước khi đánh bại Kepa, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Chung cuộc, Chelsea không thể hoàn tất màn ngược dòng, song dù thua trận, Rosenior hẳn sẽ hài lòng với tinh thần chiến đấu của đội hình trẻ trước một Arsenal rất ấn tượng. Trong khi đó, với "Pháo thủ", đây có thể là một cơ hội bị bỏ lỡ, và Arteta sẽ tin rằng cặp bán kết này vẫn chưa hề ngã ngũ trước trận lượt về.