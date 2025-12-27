Dorgu tỏa sáng, MU vượt qua Newcastle tại Old Trafford

Man Utd đã chấm dứt chuỗi ba trận không thắng trên sân nhà Old Trafford bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle United. Kết quả này đẩy "Chích chòe" vào thế khó, khi họ chỉ thắng đúng một trong 12 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Newcastle thi đấu với Man Utd tại Old Trafford ở vòng 18 Ngoại hạng Anh 2025-26 (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu, "Quỷ đỏ" được đánh giá cao hơn khi thắng 8 trong 11 lần đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh và duy trì thành tích bất bại trên sân nhà vào ngày Boxing Day suốt 47 năm. Dù vậy, cơn bão chấn thương đã buộc HLV Ruben Amorim phải có nhiều điều chỉnh đội hình, nhưng Patrick Dorgu vẫn là một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất của đội chủ nhà khi được bố trí đá tiền vệ phải bất đắc dĩ trong những phút đầu.

Ngay từ những phút đầu, Dorgu đã thể hiện sự năng nổ. Anh có đường căng ngang thấp tạo cơ hội cho Benjamin Sesko sút chệch khung thành. Về phía Newcastle, họ cũng có pha dứt điểm đầu tiên khi Lewis Miley đánh đầu khiến Senne Lammens phải trổ tài cứu thua.

Sau đó, Matheus Cunha bên phía Man Utd tung cú sút rất căng từ góc hẹp, buộc thủ thành Aaron Ramsdale phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, Ramsdale không thể làm gì hơn ở tình huống tiếp theo. Từ một quả ném biên, Nick Woltemade đánh đầu phá bóng, nhưng Dorgu đã băng vào giữa vòng cấm, tung cú vô lê chân trái tuyệt đẹp, đưa bóng găm vào góc thấp khung thành, mở tỷ số trận đấu ở phút 24.

Dorgu ăn mừng sau cùng đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Sau khi có bàn thắng, trận đấu trở nên yên ắng trong phần còn lại của hiệp một, dù đội khách dần lấy lại thế trận và đặc biệt nguy hiểm ở hành lang cánh phải, nhưng họ cũng không tạo được những cơ hội thực sự nguy hiểm trước cầu môn của Lammens.

Bước sang hiệp hai, Newcastle tiếp tục gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Fabian Schar có cú sút hướng khung thành nhưng bị Dorgu chặn lại. Cả hai đội sau đó của trận đấu đều có những pha bóng dội xà ngang, khi Sesko và Lewis Hall đều chỉ cách bàn thắng thứ hai trong gang tấc. Newcastle dồn ép mạnh mẽ hơn theo thời gian, nhưng khả năng dứt điểm của họ vẫn còn hạn chế, điển hình là cú sút kéo ra ngoài của Anthony Gordon.

Trong những phút cuối trận, vòng cấm Man Utd liên tục hứng chịu những quả tạt và cú sút, song Newcastle không thể tìm được bàn gỡ để giành lại một điểm. Kết quả này giúp đội chủ nhà tạm vươn lên vị trí thứ 5, sau khi chỉ có chiến thắng thứ ba trong chín trận gần nhất tại giải đấu. HLV Eddie Howe hẳn sẽ rất thất vọng với khả năng dứt điểm của các học trò trong hiệp hai, đặc biệt khi họ đã không ghi bàn ở 6 trong 12 chuyến làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh.