Đội tuyển Việt Nam đụng độ Indonesia: Cầm bóng nhiều để làm gì?

Đội tuyển Việt Nam không cần "làm đẹp" con số thống kê

Những con số thống kê đã đứng về phía đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Indonesia tại Asian Cup 2023. Chúng ta cầm bóng tới 58% (so với 42% của Indonesia), chuyền bóng tới 486 lần (so với 362 lần), thực hiện 6 quả phạt góc (so với 4 quả).

Đội tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều nhưng không hiệu quả trong trận đấu với Indonesia ở Asian Cup 2023 (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, những con số này đã… nói dối. Bởi thực tế trên sân cho thấy điều ngược lại. Indonesia chơi chủ động hơn hẳn và tạo ra những pha tấn công có sát thương cao. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Troussier lại không có nhiều cơ hội đáng chú ý.

Dù cầm bóng ít hơn nhưng các học trò của HLV Shin Tae Yong tung ra 16 cú dứt điểm, nhiều hơn hẳn so với đội tuyển Việt Nam (11 lần). Điều quan trọng, họ đã tạo ra sức ép đủ lớn để khiến hậu vệ của Việt Nam mắc sai lầm, dẫn tới quả phạt đền.

Ngay từ khi mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier đã xác định xây dựng đội bóng theo lối chơi kiểm soát bóng. Thế nhưng, chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức đó. Còn tính sát thương trong những pha lên bóng của chúng ta khá yếu. Hay nói cách khác, những đường chuyền chỉ ở mức "ve vuốt", chứ chưa có nhiều đường chuyền đủ tạo ra sát thương.

Đây là lối chơi mới với nhiều cầu thủ Việt Nam bởi trước nay, họ vốn quen chơi rình rập (như dưới thời HLV Park Hang Seo). Chính vì thế, khó đòi hỏi các cầu thủ thích nghi nhanh chóng. Tất cả cần thời gian để lập trình. Nhưng thời gian không chờ đợi HLV Troussier và các học trò. Càng không thành công, sức ép dồn lên vai ông thầy người Pháp càng lớn.

Thậm chí, nếu không giành kết quả tốt trong hai trận đấu với Indonesia, HLV Troussier hoàn toàn có thể mất việc. Nhưng thật đáng buồn, tất cả trước mặt ông vẫn còn bộn bề và chưa thể sắp xếp như ý.

Hoàng Đức sẽ là "chìa khóa"?

Trong hai thất bại "đáng khen ngợi" trước Nhật Bản và Iraq ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam đều kiểm soát bóng ít hơn. Mấu chốt của bóng đá hiện đại không hẳn nằm ở thời lượng kiểm soát bóng (trừ khi siêu việt như Man City), mà nằm ở khâu tổ chức. Thậm chí, thành bại của đội bóng được quyết định ở chỗ họ chơi thế nào khi không có bóng.

Hoàng Đức có thể mang tới khác biệt cho đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu sắp tới với Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Có một điều dễ nhận thấy, Indonesia chơi áp sát rất máu lửa. Điều đó bẻ gãy hoàn toàn những pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ở Asian Cup 2023. Bài học rút ra là chúng ta cần thoát pressing đủ tốt, để tạo ra cái bẫy cho đối thủ.

Để đánh bại Indonesia, đội tuyển Việt Nam cần thoát pressing và chuyển đổi trạng thái đủ tốt. Nếu không giải được hai bài toán này, đoàn quân HLV Troussier hoàn toàn có thể ôm hận trước đối thủ gồm nhiều cầu thủ nhập tịch với nền tảng thể lực rất tốt (nhưng thiếu sự gắn kết khi chưa được chơi nhiều cùng nhau).

Trong bối cảnh Tuấn Anh không thể góp mặt vì chấn thương, Hoàng Đức được xem là "chìa khóa" để giải bài toán Indonesia. Cầu thủ của Thể Công Viettel không được trọng dụng nhiều dưới thời HLV Troussier nhưng đã đến lúc, tiền vệ này cần được trả về đúng vị trí.

Điểm mạnh của Hoàng Đức là khả năng thoát pressing, cầm bóng và tổ chức tấn công. Những yếu tố đó rất cần thiết với đội tuyển Việt Nam thời điểm này. Đội bóng cần một người cầm trịch ở khu trung tuyến, phát động tấn công và gắn kết vệ tinh xung quanh. Đây là vai trò mà Hoàng Đức đã làm rất tốt ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang Seo.

Ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam không có Hoàng Đức vì chấn thương. Cầu thủ sinh năm 1998 hoàn toàn có thể mang tới điều mới mẻ và tạo ra sự khác biệt trong hai trận đấu sắp tới với Indonesia.