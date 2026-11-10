Tại buổi họp báo trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra vào chiều 10/11 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik chia sẻ về những khó khăn trong quá trình lựa chọn nhân sự cho đợt tập trung lần này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết nhiều cầu thủ gặp chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu tại V-League.

"Quá trình lựa chọn nhân sự cho đợt tập trung lần này gặp không ít khó khăn khi nhiều cầu thủ dính chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu tại V-League. Đình Bắc là cầu thủ trẻ đã phải thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua.

Tuy nhiên, cậu ấy có nền tảng thể lực tốt và tinh thần chiến đấu cao. Tôi tin Đình Bắc vẫn có thể thi đấu tốt cho đội tuyển Việt Nam ở đợt hội quân này", HLV Kim Sang Sik cho biết về quá trình chuẩn bị nhân sự. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào 19h ngày 11/11 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).

HLV Kim Sang Sik họp báo trước trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bên cạnh Đình Bắc, hai cái tên mới được chú ý trong danh sách triệu tập là Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải. HLV Kim Sang Sik đánh giá cao phong độ của bộ đôi này tại CLB và kỳ vọng họ có thể hòa nhập tốt với những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

"Tôi đã gửi lời chúc mừng đến hai cầu thủ. Cả hai đều đang có phong độ tốt tại CLB. Khi lên đội tuyển, chúng tôi sẽ nỗ lực kết hợp những nhân tố mới với các cầu thủ giàu kinh nghiệm, qua đó xây dựng đội hình có sự gắn kết và lối chơi hiệu quả nhất cho tuyển Việt Nam", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đề cập đến việc Asian Cup 2027 bị hoãn, điều khiến ông cùng các cầu thủ và người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik khẳng định đội tuyển phải chấp nhận tình hình và tập trung vào những nhiệm vụ trước mắt.

"Việc này mang đến sự tiếc nuối lớn cho cá nhân tôi, các cầu thủ cũng như người hâm mộ. Dù rất buồn, chúng tôi vẫn phải chấp nhận thực tế. Lúc này, tuyển Việt Nam chỉ tập trung vào hai trận đấu cuối cùng trong năm nay và đó cũng là mục tiêu duy nhất của toàn đội", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Sau vài tháng vắng bóng, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại thi đấu trên sân Thiên Trường. HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự hào hứng và đặt mục tiêu giành trọn vẹn chiến thắng ở hai trận đấu cuối năm, lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

"Chỉ sau vài tháng, đội tuyển Việt Nam đã quay trở lại sân Thiên Trường. Tôi rất vui mừng và chờ đợi các trận đấu tới. Gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là những trận cuối cùng trong năm nay của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, tôi sẽ cùng các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành chiến thắng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Đội trưởng Nguyễn Thành Chung họp báo cùng HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tân đội trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Thành Chung bày tỏ sự hào hứng trước danh sách tập trung lần này, đặc biệt khi đội tuyển có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ. Trung vệ của CLB Hà Nội khẳng định mục tiêu của toàn đội vẫn là hướng đến thành tích cao nhất.

"Toàn đội đặt mục tiêu cao nhất ở đợt tập trung lần này. Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều điểm mới với sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ. Tôi rất hào hứng với danh sách triệu tập lần này và sẽ cố gắng hỗ trợ, dìu dắt các cầu thủ trẻ để xây dựng đội tuyển Việt Nam có chất lượng tốt nhất", Thành Chung chia sẻ.

Đây mới lần đầu tiên Thành Chung được trao băng đội trưởng ở đội tuyển Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1997 xem đây là vinh dự lớn, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc kết nối các thành viên và hỗ trợ những cầu thủ trẻ.

"Được trao băng đội trưởng là vinh dự lớn đối với tôi, đồng thời cũng là sự tiếp nối truyền thống từ những người đàn anh từng đảm nhận vai trò này. Ở đợt tập trung lần này, tôi sẽ cố gắng dìu dắt các cầu thủ trẻ, động viên tinh thần toàn đội và nỗ lực để không phụ sự tin tưởng của người hâm mộ", Thành Chung nhấn mạnh.