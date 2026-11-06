Đội tuyển Việt Nam thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 hồi tháng trước. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik có khá nhiều sự thay đổi về nhân sự ở đợt tập trung tháng 11, chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp Đài Loan (ngày 11/11) và Kyrgyzstan (ngày 17/11).

HLV Kim Sang Sik đang làm mới đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo báo chí Indonesia, đó là những bước đầu tiên trong kế hoạch tái thiết đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik.

Trang CNN Indonesia viết: “Việc Asian Cup 2027 bị lùi đến tháng 12/2027 giúp cho HLV Kim Sang Sik có thêm thời gian tái thiết đội tuyển Việt Nam. Những sự chuẩn bị của vị HLV người Hàn Quốc đang được triển khai ở mức tối đa”.

“Ông Kim vẫn hướng về một kết quả khả quan tại sân chơi đẳng cấp châu lục là Asian Cup. HLV Kim Sang Sik nhận định đội hình hiện tại của đội tuyển Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Sự góp mặt của những cầu thủ mới sẽ góp phần nâng tầm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam”, CNN Indonesia viết thêm.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam giành hai ngôi vô địch ASEAN Cup, vào các năm 2024 và 2026. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc còn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 năm 2025, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành hạng ba giải U23 châu Á 2026.

Trang CNN Indonesia chỉ ra bí quyết giúp HLV Kim Sang Sik khơi gợi được sức mạnh ở các cầu thủ Việt Nam. Tờ báo này chia sẻ: “Vị HLV 49 tuổi hé lộ kinh nghiệm dẫn dắt CLB Jeonbuk Hyundai (từng vô địch Hàn Quốc) chính là nền tảng giúp ông điều hành tốt đội tuyển Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung với một số gương mặt mới (Ảnh: VFF).

“Những thăng trầm ở CLB cũ là bài học quý giá, giúp ông Kim đối diện với áp lực khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Theo HLV Kim Sang Sik, thách thức lớn nhất khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hiện nay không chỉ nằm ở khía cạnh chiến thuật, mà còn là làm sao để khơi dậy khát vọng và quyết tâm của các cầu thủ”, vẫn là những dòng được viết trên trang báo của xứ sở vạn đảo.

CNN Indonesia không quên dẫn lời HLV Kim Sang Sik: “Chiến thuật rất quan trọng, nhưng chính sự khát khao của các cầu thủ mới là yếu tố tạo nên khác biệt lớn nhất, khi tôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam”.

“Tôi cũng ý thức được tầm quan trọng của việc duy trì hình ảnh tích cực của một HLV người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm to lớn trong việc tiếp nối thành tựu của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam”, HLV Kim Sang Sik nói thêm, được trang CNN Indonesia dẫn lại.

Hợp đồng của HLV Kim Sang Sik với đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc sau tháng 2/2027. Ban đầu, bản hợp đồng này được tính toán để HLV Kim Sang Sik hoàn tất chiến dịch Asian Cup 2027 (nếu giải đấu được tổ chức theo lịch cũ).

Tuy nhiên, do Asian Cup 2027 đã bị hoãn, nên các trận đấu với đội tuyển Đài Loan và Kyrgyzstan trong tháng 11 sẽ là những trận quốc tế cuối cùng của ông Kim trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Sau những trận đấu trong tháng 11, HLV Kim Sang Sik sẽ không có thêm trận đấu quốc tế nào khác, cho đến khi trước khi ông Kim được gia hạn hợp đồng.